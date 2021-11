KWPN houdt twee scenario’s open: HK in Den Bosch of Ermelo

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de organisatie van de KWPN Stallion Show 2022. Traditiegetrouw vindt het evenement plaats in het eerste weekend van februari, oftewel van woensdag 2 t/m zaterdag 5 februari. De locatie is afhankelijk van de dan geldende maatregelen vanuit de overheid inzake de bestrijding van het coronavirus.

De KWPN Stallion Show is voor fokkers en liefhebbers van het KWPN-paard een evenement, waar de allerbeste hengsten hun kwaliteiten tonen. Hoewel er momenteel twee scenario’s worden uitgewerkt – voor de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch (met publiek) en op het KWPN-centrum in Ermelo (zonder of met beperkt publiek) – staat het programma wederom garant voor vier dagen genieten van het beste wat onze fokkerij en sport te bieden heeft.

Primering springhengsten op donderdag

De eerste twee dagen, woensdag 2 en donderdag 3 februari, kan de springpaardenliefhebber zijn of haar hart ophalen. Woensdag 2 februari staat in het teken van de tweede bezichtiging van de springhengsten en de presentatie van de aangewezen springhengsten. Op donderdag vervolgt de tweede bezichtiging van de springhengsten, die wordt afgesloten door de primering van de meest complete hengsten. Andere onderdelen van het springprogramma op donderdag zijn de presentatie springhengsten goedgekeurd in 2021, de KWPN Select Sale voor springhengsten, de immer spannende VHO Trofee, de strijd in het 1.40m/1.50m-springen om de Grote Prijs, de huldiging van de Jumping Horse of the Year en de spannende ontknoping van de Blom Hengstencompetitie Springen

Dressuur- en Gelderse hengsten

Op vrijdag – traditiegetrouw de ‘dressuurdag’ – gaan we van start met de tweede bezichtiging van de dressuurhengsten. Uiteraard kunt u ook genieten van diverse dressuurshows, zoals de presentatie van de dressuurhengsten die in 2021 zijn goedgekeurd en de huldiging van Dressage Horse of the Year en tonen diverse jonge dressuurtalenten hun kwaliteiten in enkele shows en clinics. Tevens tonen op vrijdag de Gelderse hengsten hun kwaliteiten in de tweede bezichtiging met aansluitend de primering van de daarvoor geselecteerde hengsten. De Gelderse hengsten die dit jaar zijn goedgekeurd geven een presentatie gevolgd door de finale van de Hengstencompetitie Gelders paard. Op zaterdag 5 februari komen wederom dressuurhengsten in de baan in hun poging een ticket te behalen voor het verrichtingsonderzoek. Aansluitend wordt bekend welke dressuurhengsten er geprimeerd worden en vindt de KWPN Select Sale voor dressuurpaarden plaats. Ook staat de ontknoping van de finales van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur deze dag op het programma.

Tuigpaarden toch op zaterdag

Uiteraard kunnen ook de tuigpaardliefhebbers op zaterdag hun hart ophalen bij de rubrieken waarin dit fiere showpaard centraal staat. Naast de tweede bezichtiging en de primering kunt u genieten van de strijd om de Oregon Trofee. Waar het eerst de bedoeling was om de tuigpaarden te verplaatsten naar woensdag, heeft het KWPN nu – na veel kritiek – toch besloten de tuigpaarden op zaterdag te laten plaats vinden.

Bekijk hier het voorlopige programma.

Bron: Horses.nl / KWPN