KWPN introduceert selectie voor VHO Trofee

Een van de vaste programmaonderdelen van de KWPN Hengstenkeuring is de VHO Trofee. Nieuw dit jaar is dat er een voorselectie plaats vindt. In die selectie verdienen de beste drie combinaties een startplek en daarnaast krijgen alle combinaties die boven de 69% scoren een ticket voor Den Bosch. Op de voorselectie rijden alle combinaties de Prix St. Georges-proef.

De voorselectie vindt aanstaande woensdag plaats, aansluitend aan de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur, op het KWPN-centrum. De jongste deelnemer op de startlijst is zilveren WK-medaillewinnaar Hermès (v. Easy Game) onder Dinja van Liere. Daarnaast brengt zij ook Geniaal (v. Vivaldi) aan de start. Ook op de startlijst staan: George Clooney (v. De Niro) en Crosby met Manel Springhetti, Feel Good (v. Contango) onder Marlou de Ruijter, Foundation (v. United) met Kirsten Brouwer en Bart Veeze stelt Ferguson (v. Floriscount) voor.

Wildcards

De beste drie paarden gaan we terug zien op de KWPN Hengstenkeuring, aangevuld met de combinaties die boven de 69% scoren. Naast de geselecteerde combinaties kan het KWPN nog wildcards voor de finale vergeven aan in het buitenland gestationeerde KWPN-hengsten die in de Lichte Tour uitkomen. De VHO Trofee gaat om een kür op muziek op Lichte Tour-niveau en staat op vrijdagavond 31 januari op het programma van de KWPN Hengstenkeuring.

Bron: KWPN