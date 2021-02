KWPN laat het bij drie premiehengsten op eerste dag online-hengstenkeuring

Een goede eerste dag van de KWPN online hengstenkeuring leverde naast 32 aangewezen hengsten voor het verrichtingsonderzoek drie premiehengsten op. Met de dag van morgen nog te gaan hield de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit voorzitter Cor Loeffen, Henk van den Broek en Arie Hamoen (vervanger voor de in quarantaine verkerende Wout Jan van der Schans) het bij slechts drie premiehengsten.

In 12 groepen kwamen goed voorgeselecteerde hengsten voorbij. Met meestal aansprekende, langgelijnde modellen. Opvallend ook de aandacht bij de inzenders voor het commerciële springbloed waar de markt tegenwoordig om vraagt.

Premiehengsten

De commissie zette de schijnwerpers op drie hengsten. Om te beginnen de door K.J. van Weperen gefokte cat.nr 41 Nouri W (Cohinoor VDL x Carrera VDL). Daar waar velen de fraaie halfbroer cat.nr 42 Newton VDL (mv Harley VDL) hadden verwacht, werd het de fijn galopperende en goed springende bruine Nouri W. Het sterke punt van Newton – zijn front – is zeker niet het sterk punt van Nouri W.

Opnieuw VDL Stud

De eigenaar van Nouri W, VDL Stud, is ook fokker en eigenaar van de met zéér veel afdruk springende cat.nr 83 Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL). De derde premiehengst is cat.nr 89 Saltador ter Putte (For Pleasure x Diamant de Semilly x Darco x Quidam de Revel). Deze hengst werd gefokt door Familie de Maertelaere/Stal van de Zuidakker uit Bassevelde uit de volle zus van Elvis ter Putte en Favorit ASK. Alle grote namen van de 20-ste eeuw maken deze imponerende hengst van Egbert Schep anno 2021 nog steeds interessant.

