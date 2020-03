KWPN Premiehengst Monte Carlo TC naar Blue Hors

De premiehengst Monte Carlo TC (Dream Boy x United) is voor de helft verkocht aan Stoeterij Blue Hors. De door Tim Coomans gefokte hengst was één van de publiekslievelingen van de KWPN Hengstenkeuring 2020. Hij liet zich aan de longeerlijn al super zien en deed dit in Den Bosch weer.

Fokker Tim Coomans, Joop van Uytert en Nico Witte stelden Monte Carlo, die nu Blue Hors Monte Carlo heet, voor op de keuring in Den Bosch. De hengst die als veulen voor 19.000 euro werd afgeslagen in de Excellent Dressage Sales en toen in deeleigendom van Van Uytert en Nico Witte kwam, verschijnt komend weekend op de hengstenkeuring van het DVB.

Najaarsonderzoek

Blue Hors neemt het eerste deel van het management voor zijn rekening. Het is de bedoeling dat Monte Carlo TC terugkeert naar Nederland voor het najaarsverrichtingsonderzoek.

Toppers naar Denemarken

In Denemarken staat ook al een andere topper van de hengstenkeuring 2020, Total Maclaren (Totilas x De Niro). De zwarte hengst werd een paar dagen na de hengstenkeuring verkocht aan Andreas Helgstrand. Helgstrand heeft ook nog aandelen in een andere premiehengst van de keuring 2020: Majestic Taonga (Toto jr x Jazz).

