KWPN publiceert startlijst eerste bezichtiging: Le Formidable topleverancier met 26 zonen

Met enige vertraging sloot de opgave voor de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring 2023 vorige week. Met 180 opgegeven springhengsten (vorig jaar: 188) en 260 opgegeven dressuurhengsten (vorig jaar: 280) is de opgave nagenoeg gelijk. Het KWPN heeft vanavond de lijst met opgegeven dressuurhengsten (spring- en Gelderse hengsten nog niet) bekend gemaakt en hengstenkeuringskampioen Le Formidable is topleverancier met 26 zonen.

De grootste collectie zou op papier moeten komen van hengstenkeuringskampioen (2020) Le Formidable (v. Bordeaux) en verrichtingstoppers (najaar 2019) Kentjo (v. Negro) en Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), alledrie hengsten die dit jaar hun eerste jaargang tonen. Kjento zette in 2020 303 KWPN-dressuurveulens op de wereld, Le Formidable 278 en Jameson 235.

Dat is ook zo, al valt Kjento iets uit de toon in dit rijtje. Van Le Formidable zijn 26 hengsten opgegeven, van Jameson RS2 20 en van Kjento 13.

Glamourdale en Just Wimphof

Verder kwamen ook van Glamourdale (157) en Just Wimphof (150) behoorlijk wat KWPN-veulens op de wereld in 2020. Van Wereldkampioen Glamourdale zijn zeven hengsten opgegeven en van Just Wimphof dit jaar vijf.

Glock’s Toto jr: Horses veulenkampioen opgegeven

Glock’s Toto jr, vorig jaar en in 2019 nog topleverancier op de eerste bezichtiging (met respectievelijk 24 en 29 opgegeven zonen), heeft er nu ook weer veertien zonen bij. Eentje daarvan is een bijzondere: het Horses.nl Dressuurveulen van het Jaar. De door familie Smilda gefokte bonte Picasso’s Game (Toto jr x Easy Game) – lees hier meer over dit hengstveulen.

For Ferrero, Fürst Dior, Livius, Secret en Taminiau

For Ferrero, Fürst Dior (eerste jaargang), Livius (eerste jaargang), Secret en Taminiau hebben met respectievelijk 9, 7, 7, 8 en 7 zonen ook behoorlijke groepen in Ermelo.

Bron: Horses.nl