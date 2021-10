KWPN schaft longeren dressuurhengsten alweer af na twee keer proberen

In 2020 werd het longeren als onderdeel van de KWPN hengstenkeuring voor dressuurhengsten als pilot voor de eerste keer uitgeprobeerd. De hengstenkeuringscommissie bekeek de hengsten aan de longe, maar nam het niet mee als beoordelingsmoment. Dit jaar was het wel een officieel beoordelingsmoment. En met die twee keer uitproberen is het ook al weer gedaan met het longeren van de jonge hengsten. Daarmee heeft de Ledenraad van het KWPN vorige week ingestemd.

“Na uitgebreide evaluatie met de hengstenkeuringscommissie, fokkerijraad en diverse inzenders is gebleken dat de bij het longeren opgedane informatie beperkt is. Dit weegt niet op tegen de extra training en belasting van de jonge hengsten. Hierdoor is besloten dat het longeren van hengsten die zijn aangewezen voor de twee bezichtiging komt te vervallen”, motiveert het KWPN deze keuze.

Bron: KWPN