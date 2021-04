KWPN VO: Vrijwillige deelnemer No Way naar huis

Het voorjaarsonderzoek 2021 telt nog 12 driejarige dressuurdeelnemers. Naast de Painted Black uit de volle zus van Valegro is ook cat.nr 449 No Way (Governor x Flemmingh) naar huis. Zijn eigenaar (en fokker) Appie Hofenk haalde hem op na overleg met de hengstenkeuringscommissie.

No Way bleef op de KWPN Hengstenkeuring staan in de tweede bezichtiging. Appie Hofenk leverde hem aan voor het vrijwillige onderzoek, maar dat zit er dus nu op.

Bron: Horses.nl