Lammert Tel: “Een tuigpaard moet een tuigpaard blijven”

Na afloop van deze hengstenkeuring blikten inspecteur Viggon van Beest en hengstenkeuringscommissie voorzitter Lammert Tel terug. De heren zijn trots op de aangewezen hengsten en zeker op de premiehengsten. Tel: “Een premiehengst moet zich onderscheiden van de rest en dat deden deze.”

Lammert Tel: “Je wilt altijd wel meer, maar een tuigpaard moet wel een tuigpaard blijven, dat was onze insteek. Het moet ook kunnen. Alleen het beste is goed genoeg. In een kleine fokkerij als de tuigpaardfokkerij hebben we geen grote aantallen nodig. De vijfjarige heeft al goed gepresteerd op de concoursvelden, dat hebben we al kunnen zien. We zien uit naar de prestaties van deze hengsten in het verrichtingsonderzoek in het najaar. Het gaat om prestaties en sport.”

Van Beesd: ‘Helaas geen laagverwante’

Ook Viggon van Beesd is tevreden met de oogst van vandaag: “Helaas hebben we geen hengsten aan kunnen wijzen die zeer laag of laag verwant zijn, maar ook geen hoog of zeer hoog verwante hengsten. Er nog diverse instroomgelijkheden zijn voor bijvoorbeeld sterhengsten.”

Bron: KWPN