Lanto HBC hoofdleverancier tweede bezichtiging

Lanto HBC (Delviro HBC x Patijn) mag zich met drie driejarige tuigpaardhengsten in de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring hoofdleverancier noemen. De overige voorgeselecteerde driejarige tuigpaardhengsten en één oudere tuigpaardhengst stammen af van verschillende vaders, te weten Cizandro, Heliotroop VDM, Hubert VDM, Icellie, Idol en Indiana. De voorgeselecteerde zevenjarige tuigpaardhengst is een zoon van Dylano.

Van de hoofdleverancier bij de tuigpaardhengsten Lanto HBC (Delviro HBC uit Urby V ster pref van Patijn pref, fokker D. van der Boon uit Noardburgum) zien we ook een nakomeling terug bij de tweede bezichtiging voor Gelderse hengsten. Hiermee komt de teller voor Lanto HBC op een totaal van vier hengsten in de tweede bezichtiging.

Gelderse hengsten

De preferente Alexandro P (Koss uit Itilde keur pref van Satelliet, fokker H.J. en F.J. Peters uit Stokkum) wist ook een zoon te leveren voor de tweede bezichtiging bij de Gelderse paarden. De derde Gelderse hengst die in de tweede bezichtiging verschijnt, is de zevenjarige Lorano V. Dit is een zoon van Danser (Sander uit Sharon ster van Ahoy, fokker W. Kok uit Zwolle)

Tweede bezichtiging

Voor de tweede bezichtiging worden de tuigpaardhengsten in de baan verwacht waarbij de hengsten wederom aan de hand moeten stappen en draven. Naast exterieur en beweging wordt hierbij ook de afstamming en verwachtingswaarde op basis van beschikbare gegevens ingewogen.

De driejarige Gelderse hengsten worden tijdens de tweede bezichtiging beoordeeld op het vrij bewegen. De zevenjarige Lorano V is door de Hengstenkeuringscommissie beoordeeld in de hengstencompetitie en op een dressuurwedstrijd. Deze hengst komt alleen bij het rondstappen in de baan bij de bekendmaking van de uitslag.

Na de individuele presentatie in de tweede bezichtiging komen de hengsten in groepen terug in de baan en wordt bekend gemaakt of de hengst al dan niet wordt uitgenodigd voor het laatste onderdeel in het selectietraject voor eventuele goedkeuring: het verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN