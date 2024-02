Latino blijft Macho voor in bloedstollende Oregon Trofee

Vier talentvolle goedgekeurde tuigpaardhengsten traden aan voor de strijd om de Oregon Trofee, alle rijders gebrand op de overwinning. Veel mensen zagen vooraf Macho (v. Indiana) als de favoriet voor de eindzege, maar Latino (v. Dylano) kwam als winnaar uit de bus.

Met wagennummer 32 kwam de zevenjarige Indiana-zoon Macho met Robbie van Dijk aan de leidsels in de baan. Macho werd de verrichtingskampioen met de hoogste cijfers ooit. De hengst heeft inmiddels 66 winstpunten en won vorig jaar op de NTD op de Manno Trofee. Zijn grootste concurrent zaterdagavond, met wagennummer 162, de achtjarige Dylano-zoon Latino met Mark de Groot. Deze zwarte hengst was de oudste deelnemer, maar is pas recent goedgekeurd.

Aanmoediging

Latino was in vorm en mocht, net als Macho, overrijden. Speaker Bert de Ruiter vroeg het publiek om hun favoriet kenbaar te maken. Met gejuich en geklap voldeden de toeschouwers aan zijn verzoek. De aanmoediging van de tribunes liet de hengsten excelleren. Latino met Mark de Groot hield zijn vorm vast en mocht zich winnaar noemen van de Oregon Trofee.

Meer vuur

“Latino heeft wat meer vuur en is wat royaler in het voorbeengebruik,” aldus juryvoorzitter Theo Wiggerts. Mark de Groot zegt: “We waren niet de favoriet van vandaag, maar Latino heeft het meer dan waargemaakt. Ik won in 2010 voor het laatst met Stuurboord en ik vond het wel weer eens tijd om te winnen.” Fokkers Egbert en Els Kruiswijk kregen 1000 euro uitgereikt door de overwinning.

Jongste deelnemer

De zestienjarige Lieke Lueks is de jongste deelnemer van de Oregon Trofee ooit. Zij reed de zesjarige Neon GSM (v. Bocellies Matteo) met wagennummer 245. Neon GSM is door vader Albert Lueks twee jaar geleden uitgebracht in de noordelijke competitie die hij winnend afsloot. Lieke werd vierde. Met wagennummer 360 reed Harry van Middelaar met de vijfjarige blije Olympus HS (v. Icellie). De hengst is in het najaar van 2021 ingeschreven en is de derde goedgekeurde zoon van Icellie, die zelf al eens de Oregon Trofee won. Harry bleef Lieke voor en werd derde.

