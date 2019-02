Le Formidable maakt de keuring 2019

Vanaf zijn eerste paar passen op de eerste bezichtiging in Ermelo was het eigenlijk al duidelijk: dit is de kandidaat voor de kampioenstitel. Zo'n paard zie je niet nog een keer in dezelfde jaargang, of misschien zelfs niet in een paar jaargangen. Als veulen was Le Formidable (Bordeaux x Ferro) al de beste van Nederland en ook als driejarige is hij onverslaanbaar. Een echte kampioen, die een keuring kan maken. En dat deed hij. Le Formidable gaf de hengstenkeuring 2019 een prachtige afsluiting.

Het fokproduct van Saskia Poel werd door Bert Rutten als volgt omschreven: “Dit is een interessante zoon van Bordeaux en hij komt uit een goede moederlijnen met meerdere sportpaarden en goedgekeurde hengsten”, zegt juryvoorzitter Bert Rutten over de hengst uit de stam van familie Jansen uit Joppe waaruit onder andere Four Legends KS en Chagall D&R komen. Over de hengst van Saskia Poel en haar vriend Karel Gerrits zelf zegt Rutten: “Veel zelfhouding, afdruk, souplesse en een fantastisch ondertredend achterbeen.” Le Formidable heeft twee KWPN-keuringskampioenen op rij in de pedigree aan vaderskant: Bordeaux en United. Joop van Uytert zat te hopen dat Bordeaux dit jaar gehuldigd zou worden als keurhengst, maar met zo’n zoon heeft de hengst misschien wel meer reclame gemaakt dan een predicaat ooit zou kunnen doen.

Grand Galaxy Win T uit volle zus Zack

Reservekampioen werd cat.nr 478 Lennox W (Grand Galaxy Win T x volle zus Blue Hors Zack) van fokker en eigenaar Bas Wilschut uit Bosschenhoofd. “De moeder is een volle zus van Blue Hors Zack, die succesvol is in Grand Prix. De hengst zelf heeft in draf veel techniek en veel souplesse en wat opviel in galop is dat hij heel makkelijk kan changeren.”

Glamourdale uit fokkerij Van Os 3e

Op drie ook een interessant gefokte zoon van een hengst uit de G-jaargang. Wereldkampioen Glamourdale is de vader van cat.nr 443 Lance V.O.D. (mv. Davino V.O.D. x Jazz). Deze hengst uit de fokkerij van de familie Van Os combineert met moedersvader Davino en zijn eigen stam de twee succesvolle dressuurlijnen van de familie Van Os. Grootmoeder Zoriana is ook de moeder van Kjento V.O.D. die gisteren bij de presentatie van de nieuwe jaargang veel indruk maakte. Over de hengst van familie Van Os en Gertjan van Olst zegt Rutten dat hij lichtvoetig en kracht combineert.

Sterke Toto jr

De sterke en wat degelijke cat.nr 444 Liverpool TC (Toto jr x Gouverneur) werd door de jury op de vierde plaats gezet. De hengst uit de fokkerij van Tim Coomans komt uit een moeder die al vier Lichte Tour paarden heeft gegeven had ook vanwege zijn vrije bloedlijn een voorsprong bij de jury. Daarachter werd cat.nr 572 Lugano (Governor x Johnson, fokker: Piet Buwalda) van Jan Pieter Dalsem geplaatst.

Ferdeaux en Easy Game-zonen op 6e en 7e plaats

Cat.nr 386 Lacrosse RS2 (Ferdeaux uit NMK-kampioene San Remo) van fokker RS2 Dressage en cat.nr 363 Louis ter Kwincke(Easy Game x Damon Hill, fokker: Abel Slippens) van Kees van den Oetelaar en Arjen Bekkers waren voor veel mensen verrassingseieren in de kampioensring. Zij werden op de zesde en zevende plaats gezet.







Bron: Horses.nl