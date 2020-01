Longeren KWPN-dressuurhengsten wordt live uitgezonden

Het KWPN bracht eerder naar buiten dat het longeren van de dressuurhengsten die zijn toegelaten tot de KWPN Hengstenkeuring 2020 niet live zou worden uitgezonden. Dat gaat nu toch gebeuren. Vanaf 8.00 uur morgenvroeg is het longeren van de hengsten op het KWPN Centrum in Ermelo live te volgen op Clipmyhorse.tv en KWPN.tv.

Het longeermoment vindt voor het eerst plaats voor de tweedebezichtigingshengsten en is voorwaarde voor deelname aan de KWPN Hengstenkeuring. Het longeren is geen op zich zelf staand selectiemoment, maar geeft de hengstenkeuringscommissie relevante extra informatie over de betreffende hengst.

Startlijst met 96 hengsten

Op deze longeerdag zijn er twee longeercirkels waarin steeds twee hengsten tegelijkertijd gelongeerd worden. De startlijst staat online en bestaat uit een ochtend- en middagprogramma waarin 96 hengsten aan start komen. Vanaf 8.00 uur beginnen de eerste hengsten en is het KWPN-centrum toegankelijk voor bezoekers die de hengsten willen bekijken.

Startlijst

Bron: Horses.nl/KWPN