Mindset ES maakt het vlekkeloos af en wint klasse L

Na zes foutloze parcoursen ging de strijd in de Blom Hengstencompetitie springen tussen Mindset ES (Aganix du Seigneur x Kannan) onder Jarno van Erp en Maximus VDL (Zirocco Blue x Verdi) met Christel Kalf. Na een spannende barrage is het Van Erp die zowel de eerste plaats in de competitie als de dagprijs in ontvangst mag nemen uit handen van Marieke Toonders en sponsor Rinus Blom.

De favorieten in het dertien combinaties tellende deelnemersveld lieten ook in de finale de beste resultaten zien. De energieke maar overduidelijk kwaliteitsvolle Mans (Comme il faut x Quidam’s Rubin), de steady MCallister VDL (Inaico VDL x Emilion) – uit dezelfde moeder als de kersverse premiehengst Oreo VDL (v. Zirocco Blue VDL) -, de meewerker Matrix VDL, de technisch uitmuntende Mees van de Watermolen (Vannan x Carambole) en de genoemde Maximus VDL en Mindset ES bleven vandaag foutloos en keerden terug voor de barrage.

Tandje bij

Na nulrondjes in alle voorgaande omlopen liet Jarno van Erp zich de winst vandaag niet ontnemen. De vermogende zoon van Aganix du Seigneur kwam nergens serieus in de problemen – en als het nodig is, zoals in de dubbel in de barrage – zet hij rustig een tandje bij. In de snelste tijd, 37,46, kwam de hengst van Egbert Schep, nauw verwant aan de hengsten Oklund en Plot Blue, foutloos over de finish.

De fokkerspremie is voor Egbert Schep, fokker van Mindset ES. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Balk op de laatste

Christel Kalf deed met Maximus VDL een serieuze poging en kwam met een vloeiende barragerit dicht in de buurt. In de laatste lijn zette ze een tandje bij, waarna de balk van de laatste oxer in het zand plofte. Met vier strafpunten in een tijd van 38.38 betekende het een tweede plek in de competitie.

Van Candy

De derde plek in de competitie is voor Elisa Brouwers met de meewerkende Matrix VDL (Matisse de Mariposa x Bamako de Muze). Deze kleinzoon van de fameuze Candy (v. Nabab de Rêve) van Pieter Devos, bleef foutloos in de barrage maar had eerder in de competitie vier strafpunten opgelopen.

Uitslag

Bron: Horses.nl