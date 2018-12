Morgen 15 hengsten onder digitale hamer van KWPN Online Stallion Auction

Vanaf maandag 17 december opent de KWPN Online Auction. In totaal komen vijftien (negen springpaarden en zes dressuurpaarden) bijna driejarige hengsten onder de digitale hamer. Het bieden start op een bedrag van 5000 euro en gelegenheid tot bieden is er vanaf 17 december tot en met 20 december.

In de collectie bevinden zich hengsten van zowel jonge als bewezen vaderdieren. Bij de dressuurhengsten zien we een nakomeling van wereldkampioen Glamourdale, maar ook van zijn leeftijdsgenoot George Clooney, Florenz, Ferguson en Charmeur. De grootmoeder van de Charmeur-zoon is het Grand Prix-paard Riondine L van Kirsten Beckers. Ook de KWPN-goedkeurde hengst Cachet L komt uit deze moederlijn evenals een ZZ-Zwaar-paard, Lichte Tour-paard en een Midden Tour-paard.

Collectie dressuurhengsten:

Springhengsten

Het merendeel van de springhengsten uit de veilingcollectie komt uit een lijntje met veel sport erin. Zo heeft de Fibonacci-zoon als grootmoeder, de moeder van Zenith (v.Rash R). Ook enkele 1.40m-paarden en een 1.50m-paard komen uit deze lijn. De Vannan-zoon heeft als overgrootmoeder de moeder van sport- en fokkerijlegende Nabab de Rêve. De Quasimodo van de Molendreef-zoon is een halfbroer van het internationale 1.60m-paard Abra Kadabra (v.Vancouver), waarmee Albert Zoer sprong. Zijn grootmoeder bracht tevens een Grand Prix-paard en een 1.50m-paard. Zijn overgrootmoeder staat aan de basis van Jikke, waarmee Eric van der Vleuten jarenlang op het hoogste niveau sprong. Ook het 1.60m-paard Bonne Chance C.W. (Baloubet du Rouet) van Jannika Sprunger en de KWPN-goedgekeurde hengsten Genius en Vleut komen uit deze moederlijn. Laatst genoemde werd door Edwina Alexendra Tops op het hoogste niveau uitgebracht. Van de Hotspot-zoon sprong de overgrootmoeder internationaal, ook de KWPN-goedgekeurde hengst Balourado (v.Baloubet du Rouet) die onder Robert Smith internationaal Grand Prix sprong, komt uit deze lijn.

Collectie

Bron: Horses.nl/KWPN