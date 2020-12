Na zes dagen voorselectie: 82 dressuurhengsten door

Met de nakeuring nog te gaan staat de stand na zes eerste bezichtigingsdagen dressuur op 82 hengsten. Vandaag werden aan de collectie van 63 hengsten nog 19 stuks toegevoegd, allen van jonge verervers.

“We zijn tevreden met de selectie. Op deze laatste dag konden we nog weer ruim aanwijzen van de jonge hengsten en we hebben met plezier gekeurd”, zegt commissievoorzitter Bert Rutten.

40-45 voor verrichtingen

“We hebben geen exact streefgetal, maar denken dat we met de nakeuring nog te gaan weer tot een collectie van rond de 90 hengsten kunnen komen, waarvan we er dan weer zo’n 40-45 kunnen overhouden voor het verrichtingsonderzoek. We hebben volgens mij de lijn goed vastgehouden deze zes dagen en zijn extra kritisch geweest op de langgelijndheid, opwaartse bewegingen en de correctheid van de stap.”

Morgen springhengsten en Geldersen

Morgen staat de eerste bezichtiging voor Gelderse hengsten op het programma en wordt een begin gemaakt met de springhengsten.

