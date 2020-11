Overzichtspagina eerste bezichtiging KWPN 2020

De eerste bezichtiging voor de KWPN Hengstenkeuring 2021 vindt dit jaar plaats van 26 november tot en met 10 december op het KWPN centrum in Ermelo. De eerste bezichtiging is live te volgen via de homepage van het KWPN en ClipMyHorse.tv.

Horses.nl doet uiteraard verslag in woord in beeld, uitgebreide verslagen vindt u in De Paardenkrant. Op deze pagina vindt u alles overzichtelijk bij elkaar – uitslagen, verslagen en foto’s. Vanaf woensdag 26 november tot dinsdag 2 december is zijn de dressuurhengsten aan zet. Woensdag 3 december tot en met woensdag 9 december is het de beurt aan de springhengsten om zich te presenteren. De Gelderse hengsten komen op woensdag 3 december in de baan.

In totaal verschijnen er rond de 500 hengsten op eerste bezichtiging. De nakeuring is op donderdag 10 december, voor alle fokrichtingen.

Bekijk hier de volledige groepenindeling

Bekijk hier alle aangemelde hengsten op HorseTelex

Bekijk hier de catalogus

Dressuurhengsten

26 november startlijst verslag uitslag foto’s 27 november startlijst verslag uitslag foto’s 28 november startlijst verslag uitslag foto’s 30 november startlijst verslag uitslag foto’s 1 december startlijst verslag uitslag foto’s 2 december startlijst verslag uitslag foto’s 10 december (nakeuring) startlijst verslag uitslag foto’s

Springhengsten

3 december startlijst verslag uitslag foto’s 4 december startlijst verslag uitslag foto’s 5 december startlijst verslag uitslag foto’s 30 november startlijst verslag uitslag foto’s 7 december startlijst verslag uitslag foto’s 8 december startlijst verslag uitslag foto’s 9 december startlijst verslag uitslag foto’s 10 december (nakeuring) startlijst verslag uitslag foto’s

Gelderse hengsten

3 december startlijst verslag uitslag foto’s 10 december (nakeuring) startlijst verslag uitslag foto’s

Handige links

Volledige groepenindeling

Volledige collectie HorseTelex

Livestream KWPN.tv en ClipMyHorse.tv

Catalogus

Bron: Horses.nl