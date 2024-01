Patrick van der Meer over toekomstvisie op KWPN Hengstenkeuring

Naast de fokkerijonderdelen zijn er op de KWPN Hengstenkeuring ook diverse clinics en shows waarin KWPN-hengsten de hoofdrol spelen. Zo verzorgt kersverse bondscoach Patrick van der Meer op de afsluitende zaterdag een clinic met beloftevolle hengsten op Lichte Tour-niveau, waarvan een aantal al op weg zijn naar de Grand Prix.

Tijdens die clinic laat Patrick van der Meer voor het eerst aan het grote publiek horen en zien wat hij met de Nederlandse dressuursport voor ogen heeft. Dat doet hij met behulp van de KWPN-hengsten Kyton, Las Vegas, Livius, Lowlands, In Style en één van Charlotte Fry’s toptalenten.

Toekomst Nederlandse dressuursport

Onder leiding van de nieuwe TeamNL-bondscoach Patrick van der Meer, laten deze KWPN-hengsten hun talenten zien en vertelt Patrick van der Meer over zijn visie over de toekomst van de Nederlandse dressuursport.

In Style en Lowlands

Alle paarden die worden gepresenteerd lopen op Lichte Tour-niveau en van een aantal ist al duidelijk dat ze aanleg in huis hebben voor de Grand Prix. De elfjarige In Style (v. Eye Catcher) wordt gepresenteerd door zijn vaste amazone Renate van Uytert-van Vliet, die de hengst uitbrengt in de Lichte Tour. Dinja van Liere komt in de baan met de achtjarige Lowlands (v. Millennium). Het paar debuteerde in november in de Prix St. Georges.

Las Vegas, Livius, Kyton en Fry

De achtjarige Las Vegas (v. Ferdeaux) wordt in Den Bosch voorgesteld door Diederik van Silfhout, die sinds november een combinatie vormt met de hengst. Van Silfhout rijdt de drievoudig WK-finalist in de Prix St. Georges. Livius (v. Bordeaux) loopt met Danielle Heijkoop succesvol in de Lichte Tour en ook hij is al goed op weg naar het grote werk. Ook Charlotte Fry maakt haar opwachting in deze clinic. Welk paard de wereldkampioene van Herning rijdt wordt later bekend gemaakt. Ook de negenjarige Ferguson-zoon Kyton verschijnt in de ring.

Bron: KWPN