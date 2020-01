Pavo Cup-toppers Keano RS2, Johnny Depp en Imposantos naar Den Bosch

Op de zaterdag van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch, 1 februari, komen de winnaars van de Pavo Cup in de baan. Het gaat om Keano RS2 (Governor x Krack C), Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) en Imposantos (Wynton x Krack C). Onder leiding van Johan Hamminga worden deze paarden aan het publiek voorgesteld.

Governor-zoon Keano RS2 komt met Marieke van der Putten in de baan als winnaar van de vierjarigen. Bij de vijfjarigen liep Johnny Depp met Renate van Uytert – van Vliet naar de winst en ook deze combinatie komt voor de presentatie naar Den Bosch.

Bart Veeze won met Imposantos de Pavo Cup voor zesjarigen, maar stelt in de presentatie de reservekampioene Imagine (v. Dream Boy) voor. Dit omdat hij met Imposantos al in de finale van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur rijdt op deze dag.

Bron: KWPN

