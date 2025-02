Perfect Pair Prize voor Lina Uzunhasan en Powerbank

Tijdens Hengstencompetitie Dressuur werd gisterenavond de Pavo Perfect Pair Prize uitgereikt door Patrick van der Meer. Lina Uzunhasan won deze prijs voor haar voorstelling van de For Ferrero-zoon Powerbank, die ze sinds kort onder het zadel heeft.

De Pavo Perfect Pair Prize werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt tijdens de finale van de Hengstencompetitie, gevolgd door de Pavo Cup voorselecties deze zomer. Het KWPN reikt de Perfect Pair Prize uit aan een combinatie die zich weet te onderscheiden in harmonie. De jury kijkt bij hun keuze of de ruiters en amazones hun paarden voorstellen binnen de mogelijkheden die het paard heeft en daarbij rekening houden met het opleidingsniveau, waardoor de paarden zich optimaal kunnen presenteren.

‘Proef met veel harmonie en lossigheid’

“Lina heeft dit paard heel mooi voorgesteld”, begint Patrick van der Meer. “Met een jong paard in een accommodatie als deze, is het logisch dat er wat spanning is. Dat loste ze heel mooi op. Powerbank werd met heel veel schwung en heel ongedwongen gereden. We zagen een proef met heel veel harmonie en eveneens veel lossigheid.”

