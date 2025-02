Pina Colada gehuldigd als winnaar KWPN Hengstencompetitie klasse L

De Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse L is gewonnen door de Governor-zoon Pina Colada. De strijd werd al beslist in de voorselecties, waarvan de hengst er onder Bart Veeze twee won. Vanavond in Den Bosch werd hij gepresenteerd en gehuldigd.

Alle hengsten uit de jaargang 2020 die deelnamen aan de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie klasse L presenteerden zich vanavond in Den Bosch aan het publiek. Zij werden daarbij toegelicht door Alex van Silfhout. In tegenstelling tot de klasse M en Z, wordt de uitslag van de klasse L al bepaald in de voorselecties. Daardoor lopen de jonge hengsten in de indrukwekkende Brabanthallen geen proef, maar enkel een presentatie.

Compleet paard

Pina Colada (Governor x Dayano, fokker J. Mol uit Diepenheim) behaalde een totaalscore van 257,4 punten met als hoogtepunt een score van 87,4 in Groningen. “Dit is een paard met heel veel balans en ruimte”, licht Alex van Silfhout toe. “Hij blijft altijd mooi bergop en is daarbij heel mooi stil in de aanleuning. De galop heeft heel veel sprong, maar we zien dat hij daarin al mooi op het achterbeen komt richting een overgang terug. Dit paard stapt ook goed met heel veel ruimte en lichaamsgebruik.”

Top drie

Onder Zandra Birkeland mocht Kjento-zoon Pjethro (mv. Desperado, fokker A.J. Beerens uit De Moer) met 256,2 punten de reservetitel in ontvangst nemen. “Dit paard heeft heel veel gemak in het lopen, hij is heel compleet en beschikt over heel veel werkinstelling.” De derde plek was eveneens voor een hengst die werd voorgesteld door Bart Veeze. Pride (Secret x Apache, fokker Eef ten Bosch uit Driel) scoorde 253,2 punten en valt op met zijn souplesse en ruimte. “Dit paard draaft al heel geroutineerd rond en kijkt nergens naar, dat is een hele positieve eigenschap voor de toekomst.”

Bart Veeze en Pina Colada, winnaars KWPN Hengstencompetitie klasse L dressuur. Video: Equestrian Communication

Uitslag.

Bron: KWPN