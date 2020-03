Premiehengst Mansion naar Dekstation Westland en Gerdine Marée

Dressuurhengst Mansion (Totilas x Krack C) zal weinig bezoekers van de KWPN hengstenkeuring zijn ontgaan. Hij was een van de publiekslievelingen en werd vlot aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Ook bemachtigde hij de titel ‘premiehengst’, die is voorbehouden aan de meest complete hengsten van de jaargang. Mansion pakte de hengstenkeuringscommissie en het enthousiaste publiek in met zijn uitstraling, zelfhouding, souplesse en excellente techniek in beweging.

Vandaag werd bekend dat de Totilas-nakomeling dit dekseizoen onder het zadel van Gerdine Marée zal komen. De amazone uit het Zuid-Hollandse Honselersdijk heeft zin om met hem te beginnen: “Ik heb al een filmpje gezien van hoe hij onder het zadel gaat, en dat ziet er heel goed uit, hij lijkt heel braaf, los en sympathiek. Hij is natuurlijk nog jeugdig dus we geven hem lekker de tijd. Daarom besloten zijn eigenaren ook hem pas dit najaar het verrichtingsonderzoek te laten lopen.”

‘Gedegen en rustige opleiding

Eigenaar De Debbehoeve van de familie Koks is al jaren klant bij Jacques en Gerdine Maree. Stefanie Koks: “Doordat er meteen al best veel vraag naar hem was hebben we besloten de stap te wagen en hem bij een dekstation onder te brengen. Dekstation Westland is een kleinschalig bedrijf waar de paarden alle aandacht en, mocht het nodig zijn, een goede medische begeleiding krijgen. We denken dat Mansion alles in zich heeft om een goed sportpaard te worden. Het is voor ons het belangrijkst dat hij een gedegen en rustige opleiding krijgt en wij vinden dat Gerdine een heel fijne manier van werken heeft.

Jeugd

De manier van trainen is voor de amazone per paard verschillend. “De kunst van het opleiden is elke dag te kijken hoe het paard het oppakt. De ene hengst rijd je vier keer in de week wat korter, andere keer drie keer wat langer. Met goed weer gaan ze hier lekker het weiland in. Daarnaast bekijken we hoe het gaat in combinatie met dekken. We houden het zo diervriendelijk en leuk mogelijk, ze zijn natuurlijk nog jong.”

Marée geeft aan blij de zijn met de jeugd die Mansion uitstraalt: “Als ze als driejarige al heel compleet zijn worden ze vaak op latere leeftijd erg massief. Bij Mansion zie je nog veel jeugd, daar gaan we met beleid mee om. Boeren is loeren zeg ik altijd, we kijken hoe de paarden het doen en passen de arbeid daar op aan.”

Half maart beschikbaar

Mansion is vanaf half maart beschikbaar via Dekstation Westland in Honselersdijk.

Bron: Persbericht De Debbehoeve