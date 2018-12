Programma en entreeprijzen KWPN Hengstenkeuring 2019 bekend

Het voorlopige programma van de KWPN Hengstenkeuring 2019 (30 januari - 2 februari) is gepubliceerd. In het programma zijn enkele kleine wijzigingen waar te nemen: zo is de presentatie van de nieuwe jaargang springhengsten verplaatst naar de woensdagavond en verschijnen alleen de beste zes dressuurhengsten per jaargang in de finale van de hengstencompetitie (de overige hengsten in een presentatie). Ook de prijzen zijn gewijzigd: een passe-partout is 10 euro goedkoper voor leden. Vorig jaar was een passe-partout 89,00 euro, nu 79,00 euro.