Programma en groepenindeling KWPN Hengstenkeuring bekend

Volgende week woensdag 2 februari begint de KWPN Hengstenkeuring. Niet in de Brabanthallen in Den Bosch maar op de thuisbasis van het KWPN in Ermelo. Het online evenement staat vier dagen in het teken van hengsten met als belangrijk onderdeel de tweede bezichtiging. Hiervan is de groepenindeling nu bekend.

De eerste twee dagen, woensdag en donderdag, staan in het teken van de springhengsten. De topaanvoerders met elk drie nakomelingen zijn Amadeo van ’t Vossenhof Z, Arezzo VDL en Asca Z. De eerste groep start op woensdag 2 februari om 10.00 uur. In totaal komen er deze dag acht groepen aan bod. Achteraf worden de aangewezen springhengsten gepresenteerd aan de hand. Deze eerste dag komen er nakomelingen van onder andere Cape Coral RBF Z, Chacco Blue, Cornet Obolensky, Kannan Jr en United Touch S aan bod.

Eerste premiehengsten

Op de tweede dag wordt er om 8.00 uur gestart met de hengsten in de tweede bezichtiging. Vijf groepen hengsten onder andere afstammend van hengsten als Arezzo VDL, Emerald van ’t Ruytershof, Herakles, Jukebox, en Nixon van ‘t Meulenhof gaan zich laten zien. Vanaf circa 12.15 uur worden de aangewezen hengsten aan de hand gepresenteerd. Hierna worden de meest complete hengsten van de tweede bezichtiging geprimeerd.

Presentatie

Het programma vervolgt met een presentatie van de springhengsten die in 2021 zijn goedgekeurd, een clinic over eventing door Tim Lips, een presentatie van de nieuwe predicaathengsten, huldiging van KWPN Horse of the Year, een presentatie van de springhengsten van de KWPN Select Sale en de finales van de Blom Hengstencompetitie Springen.

Dressuur- en Gelderse hengsten

De laatste twee dagen zijn voor de dressuur-, tuigpaard- en Gelderse hengsten. Vrijdag 4 februari wordt er om 09.00 uur gestart met de tweede bezichtiging van de dressuurhengsten. De hoofdleveranciers bij de dressuurhengsten zijn Glock’s Toto Jr. en Just Wimphof met elk zeven nakomelingen in de tweede bezichtiging. Op vrijdag komen nakomelingen van onder andere All At Once, Apache, Blue Hors Farrell en Everdale aan bod. Na zeven groepen dressuurhengsten komen de Gelderse hengsten in de baan voor de tweede bezichtiging. Aansluitend worden de aangewezen dressuur- en Gelderse hengsten gepresenteerd én vindt de primering voor de Gelderse hengsten plaats. Het avondprogramma bestaat uit een presentatie van de dressuurhengsten van de KWPN Select Sale, een presentatie van de finalisten van de Hengstencompetitie Gelders paard, een presentatie van de in 2021 goedgekeurde dressuur- en Gelderse hengsten, een presentatie van de nieuwe predicaathengsten, The Road to Grand Prix en de huldiging van KWPN Horse of the Year.

Tuigpaardhengsten

Op zaterdag vervolgt de tweede bezichtiging voor de dressuurhengsten om 08.00 uur. In de in totaal vijf groepen zien we onder andere nakomelingen van Deparon U.S., Dream Boy, For Ferrero, Glock’s Toto Jr., Kingston Blue Hors en Imposantos. Aan het eind van deze tweede bezichtiging worden de aangewezen hengsten aan de hand gepresenteerd, en komen de meest complete dressuurhengsten na de tuigpaardhengsten terug komen voor de primering. Dan staan de tuigpaarden op het programma voor hun tweede bezichtiging. Er wordt gestart met een presentatie van de in 2021 goedgekeurde hengsten, gevolgd door de tweede bezichtiging en de primering voor de tuigpaardhengsten.

Hengstencompetitie dressuur

Hierna wordt het programma weer voortgezet met de dressuurhengsten. De finales van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur worden verreden. Ook staan er presentaties op het programma van de niet-finalisten en een presentatie van hengsten uit de K-jaargang.

Bekijk hier het programma

Bekijk hier de groepenindeling van de tweede bezichtiging

Bron: KWPN