Programma her- en attestkeuring KWPN bekend

De her- en attestkeuring van de KWPN hengstenkeuring vindt plaats op donderdag 13 februari plaats op het KWPN-centrum. Op de attestkeuring kunnen hengsten die wegens omstandigheden niet deel konden nemen aan de eerste of tweede bezichtiging worden gepresenteerd.

Om 14.00 uur start het programma met de attestkeuring van een driejarige Gelderse hengst. Aansluitend vindt de attestkeuring van één dressuurhengst plaats. Ook kunnen eigenaren van hengsten die tijdens in het selectieproces zijn afgewezen, hun hengst aanbieden voor de herkeuring. Hiervoor is een dressuurhengst aangemeld en een springhengst. De herkeuring van de dressuurhengst is aansluitend aan de attestkeuring dressuur.

Vanaf 16.00 uur is het de beurt aan de springhengsten. Twee hengsten nemen deel aan de attestkeuring, aansluitend vindt de herkeuring plaats van de daarvoor aangemelde springhengst.

Iedereen is van harte welkom op het KWPN-centrum. Bekijk de startlijst.

Bron: KWPN