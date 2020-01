Programma herbeoordeling KWPN-tuigpaardhengsten bekend

Aanstaande vrijdag 17 januari vindt vanaf 16.00 uur de herbeoordeling van de KWPN-tuigpaardhengsten, die bij de reguliere eerste bezichtiging op 4 januari niet waren aangewezen voor deelname aan de tweede bezichtiging in Den Bosch, plaats. Hiervoor zijn 23 hengsten aangemeld.

De inschrijving voor deze herbeoordeling was open voor hengsten die op 4 januari al dan niet ster waren verklaard. Bij de herbeoordeling aanstaande vrijdag wordt door de herkeuringscommissie, bestaande uit voorzitter Henk Rootveld en leden Johan Holties en Henk Lassche, bepaald of de hengsten het sterpredicaat of een aanwijzing voor de tweede bezichtiging verdienen. Hengsten die reeds het sterpredicaat in bezit hebben, kunnen deze niet meer verliezen.

Vervolgtraject

Zoals eerder bekend al bekend werd, vindt aankomend voorjaar voor de laatste keer het voorjaarsonderzoek voor tuigpaarden plaats. Met ingang van de selectieronde 2019/2020 kunnen aangewezen tuigpaardhengsten uitsluitend nog deelnemen aan het najaarsonderzoek. Op dit moment zijn er nog een aantal vierjarige- en oudere aangewezen tuigpaardhengsten die nog aan de test moeten deelnemen. Voor deze hengsten start op maandag 2 maart hun verrichtingsonderzoek. Wanneer er eigenaren zijn die een vierjarige of oudere sterhengst hebben, dan kunnen zij deze hengst ook op 2 maart voorrijden voor de hengstenkeuringscommissie en kan de betreffende hengst, na aanwijzing door de commissie, instromen in dit voorjaarsonderzoek. Hengsten die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen voor aanvang aan alle veterinaire voorwaarden te voldoen.

Najaarsonderzoek

Het najaarsonderzoek voor hengsten die hebben deelgenomen aan het selectietraject 2019/2020 start – onder voorbehoud – op 12 oktober 2020. Bij deze aanlevering worden alle aangewezen hengsten beoordeeld op trainbaarheid. Voorafgaand aan de aanlevering op 12 oktober worden alle aangewezen hengsten tweemaal verwacht voor het voorrijden. Op beide voorrijdagen – data nader te bepalen – krijgt de geregistreerde advies van de hengstenkeuringscommissie, maar het is geen selectiemoment.

Herkansing in tuig

Voor hengsten die reglementair in aanmerking komen voor de herkansing in tuig, bijvoorbeeld sterhengsten, geldt dat zij op de eerste voorrijdag in dit kader voorgesteld kunnen worden aan de hengstenkeuringscommissie. De hengstenkeuringscommissie bepaalt op dat moment aan de hand van de verrichtingen en alle overige relevante informatie of de hengst kan worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Indien de hengst wordt aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, dan vervolgt hij vanaf dat moment het reguliere traject. Dat houdt in dat hij op de tweede voorrijdag moet worden voorgereden, en vervolgens bij de aanlevering op – onder voorbehoud – 12 oktober op trainbaarheid wordt beoordeeld.

Programma

