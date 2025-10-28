Programma KWPN Hengstenkeuring 2026 bekend

Van 28 tot en met 31 januari staan de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch volledig in het teken van de KWPN Hengstenkeuring. De grootste hengstenkeuring ter wereld biedt vier dagen lang een veelzijdig programma waarin fokkerij, sport en kennisdeling centraal staan. De kaartverkoop voor leden begint op 7 november om 10:00 uur, voor niet-leden een week later, op 14 november.

Bezoekers zien spring- en dressuurhengsten, Gelderse paarden en tuigpaarden in topvorm tijdens keuringen, competities en presentaties. Daarnaast is er volop ruimte om inspiratie op te doen tijdens lezingen, congressen en bijzondere momenten in de arena.

Internationaal fokkerscongres

De KWPN Hengstenkeuring wordt op woensdag afgetrapt met de tweede bezichtiging van de springhengsten. In de avond, om 19.00 uur, vindt in de Hertogzaal het internationale congres ‘The future of showjumping breeding’ plaats. Tijdens dit congres delen topfokkers en experts uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van de springpaardenfokkerij. Kaarten voor dit congres zijn apart te koop via onze ticketshop.

Springspektakel

De donderdag staat volledig in het teken van de springrichting. Na de tweede bezichtiging presenteren de oudere hengsten zich aan de hand, waarna de middag wordt gevuld met de Blom Hengstencompetitie en de KWPN Select Sale Springen, waar talentvolle hengsten hun nieuwe eigenaren vinden. Later op de dag volgen de tweede bezichtiging onder het zadel en de presentatie van de goedgekeurde springhengsten van 2025.

De avond wordt vervolgd met de presentatie van nieuwe predicaathengsten, de finales van de Blom Hengstencompetitie en de huldiging van de Jumping Horse of the Year. Tegelijkertijd vindt in de Hertogzaal het congres ‘Shaping the future of dressage, where breeding meets performance’ plaats, voor zowel de Nederlandse als internationale dressuurpaardenfokkers en liefhebbers. Kaarten voor dit congres zijn apart te koop via onze ticketshop.

Dressuur en Gelderse kracht

Op vrijdag verschuift de aandacht naar de dressuur- en Gelderse hengsten. In de ochtend staan de tweede bezichtigingen van de dressuurhengsten op het programma, gevolgd door de Gelderse hengsten in de middag. De dag wordt afgesloten met een avondprogramma waarin de finales van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie, de presentatie van nieuwe predicaathengsten en de huldiging van de Dressage Horse of the Year centraal staan.

Zaterdag

Tijdens de slotdag staan de dressuur- en tuigpaardhengsten centraal tijdens hun tweede bezichtiging. Beide fokrichtingen strijden om de kampioenstitels, waarna de tuigpaarden het publiek trakteren op fraaie verrichtingen tijdens de strijd om de Oregon Trofee. De dag wordt afgesloten met de KWPN Select Sale, waarin veelbelovende hengsten hun weg vinden naar ambitieuze fokkers en ruiters. Dit jaar komt de traditionele tuigpaardenavond te vervallen, dit wordt op een ander moment georganiseerd. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Bron: KWPN