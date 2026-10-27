Programma KWPN Hengstenkeuring 2027 bekend

Het programma van de KWPN Hengstenkeuring 2027 in 's-Hertogenbosch (20 t/m 23 januari) is bekend. Naast de tweede bezichtigingen en kampioenskeuringen staan ook de hengstencompetities, presentaties van de in 2026 goedgekeurde hengsten en de huldigingen van het KWPN Spring- en Dressuurpaard van het Jaar op het programma. Ook de KWPN Select Sale en diverse congressen maken deel uit van het programma.

KWPN Door

Woensdag 20 januari begint met de tweede bezichtiging van de springhengsten. Daarnaast vindt het internationale congres voor springpaardenfokkers plaats. Op donderdag gaat de hengstenselectie verder, met onder meer de primering en kampioenskeuring, de Hengstencompetitie springen en de KWPN Select Sale. De avond biedt de huldiging van het Springpaard van het Jaar en de strijd om de VHO Trofee. Ook vinden deze dag het internationale dressuurcongres en het fertiliteitscongres voor dierenartsen plaats.

Dressuur en Gelderse hengsten

Vrijdag 22 januari staat in het teken van de dressuur- en Gelderse hengsten. Naast de tweede bezichtigingen zijn er de primering en kampioenskeuring van de Gelderse hengsten, de KWPN Hengstencompetitie Gelders Paard en de finales van de Hengstencompetitie dressuur in de klassen M en Z. In de avond volgen de presentatie van de klasse L en een showavond met de huldiging van het Dressuurpaard van het Jaar. Voor praktijkmanagers wordt het VPM-congres georganiseerd.

Slotdag

Op zaterdag 23 januari staan de tweede bezichtigingen en de primeringen en kampioenskeuringen van de dressuur- en tuigpaardhengsten centraal. De tuigpaarden komen daarnaast in actie tijdens de strijd om de Oregon Trofee. De KWPN Select Sale sluit de dag af.

Bron: KWPN