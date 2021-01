Programma KWPN Hengstenkeuring bekend

Het KWPN heeft vandaag het programma gepubliceerd van de KWPN Hengstenkeuring 2021. Daarbij is de hengstenkeuring 2021 niet beperkt tot alleen de te keuren jaargang, er is ook allerlei randprogramma (deels vooraf opgenomen) en zelfs een extra dag hengstenkeuring.

“De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om de Online KWPN Hengstenkeuring 2021 vorm te geven en we zijn blij met de toestemming van de gemeente om de hengstenselectie in Ermelo plaats te laten vinden. Uiteraard wordt alles onder strak protocol georganiseerd. Kosten nog moeite worden gespaard om alles optimaal binnen de richtlijnen te organiseren voor onze leden”, zegt het KWPN daarover.

Springhengsten op dinsdag en woensdag, dressuurhengsten op donderdag en vrijdag

Op dinsdag 2 februari bijten de driejarige springhengsten het spits af. Op woensdag zijn het wederom de springhengsten die in de baan verschijnen. De springhengsten die zijn goedgekeurd in 2020 zullen aan u worden gepresenteerd middels een vooraf opgenomen video. Daarna staan onder andere de huldiging van de Fokker van het Jaar en de KWPN Select Sale voor springhengsten op het programma.

Donderdag 4 februari maken de dressuurhengsten en de Gelderse hengsten hun opmars voor de tweede bezichtiging. Ook deze dag worden er huldigingen Fokker van het Jaar uitgezonden, ditmaal van de fokrichtingen dressuur en Gelders paard. De Gelderse hengsten die zijn goedgekeurd in 2020, zullen tevens op donderdag aan u worden gepresenteerd. Op vrijdag volgt er na de tweede bezichtiging een presentatie van de nieuwste jaargang, de J-jaargang, de 7-jarige WK-hengsten en de oudere hengsten in de rubriek Road to Grand Prix. Het einde van de dag staat in het teken van de KWPN Select Sale

Zaterdag alternatief hengstencompetities en modeshow

De toegevoegde vijfde dag van de hengstenkeuring staat in het teken van het alternatief voor de hengstencompetities, dat live wordt opgenomen. “De hengstencompetities konden afgelopen seizoen vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden, daarom bieden we een mooi alternatief middels de aanlegtest voor die hengsten die een competitieverplichting binnen de hengstenselectie hebben.”

In de ochtend presenteren de springhengsten geboren in 2015 en 2016 zich in de aanlegtest, in de middag is er ruimte voor de dressuurhengsten van deze leeftijd. Op deze dag maakt u tevens kennis met de nieuwe KWPN-kledinglijn.

Startlijsten en programma

