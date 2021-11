Publiek bij KWPN eerste bezichtiging toch toegestaan

Het KWPN laat weten dat er toch wel publiek bij de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring is toegestaan. In het bericht van afgelopen zaterdag werd in eerste instantie gemeld dat publiek vanwege de coronamaatregelen niet welkom was, maar in de update, die het KWPN plaatste vandaag, wordt dat hersteld.