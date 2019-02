Reservekampioen Lennox W naar Van Uytert en Schockemöhle

De dressuuradviseur van Paul Schockemöhle, Felix Tiemann, had zijn oog gisteren al laten vallen op de vandaag als reservekampioen gehuldigde cat.nr 478 Lennox W (Grand Galaxy Win T uit volle zus Blue Hors Zack v. Rousseau) en dat Joop van Uytert de hengst in de kampioenskeuring aanjaagde viel de oplettende bezoeker ook al op. Nu meldt Van Uytert dat hij de foktechnisch zeer interessante hengst voor 2/3 heeft aangeschaft samen met Paul Schockemöhle. De hengst krijgt dus het achtervoegsel US achter zijn naam.

De bruine was nog van fokker Bas Wilschut uit Bosschenhoofd (ook de fokker van Blue Hors Zack), die nu nog voor eenderde eigenaar blijft. Bert Rutten omschreef de reservekampioen als volgt: “De moeder is een volle zus van Blue Hors Zack, die succesvol is in Grand Prix. De hengst zelf heeft in draf veel techniek en veel souplesse en wat opviel in galop is dat hij heel makkelijk kan changeren. Hij heeft bovendien een mooi model.”

Bron: Horses.nl