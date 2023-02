Secret x Apache premiehengst naar koper uit Frankfurt

De KWPN-premiehengst cat.nr 518 Pride (Secret uit volle zus Jovian v. Apache x Tango) werd gisteren met een prijs van 200.000 euro de topper van de KWPN Select Sale. Koper is een zakenman uit Frankfurt, kennis van aspirant-jurylid en topdressuurruiter Sönke Rothenberger.

De naam van de koper is tot dusver onbekend. In ieder geval is de voshengst echt verkocht. Dat geldt (onder andere) niet voor de op één na duurste hengst in de veiling: cat.nr 380 Power Dutch (Toto jr x Double Dutch x Negro). Hij is voor 150.000 euro teruggekocht door fokker Stal Hexagon.

Ook duurste springhengst teruggekocht

Charger Blue SW (Chacoon Blue x Heartbreaker) was met 95.000 euro de duurste springhengst van deze KWPN Select Sale. In het persbericht van het KWPN wordt alleen de schimmelhengst Popino Larus (Gaspahr x Voltaire I) genoemd, die voor een bedrag van 85.000 euro in handen van een in Nederland gevestigde Ierse springruiter kwam. Charger Blue SW blijft in het bericht buiten beschouwing, waaruit kan worden opgemaakt dat de hengst is teruggekocht.

