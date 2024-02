Sietse van der Meer over KWPN Hengstenkeuring: ‘Het kan in ieder geval zo niet doorgaan’

Toegenomen kosten, met name voor de hengstenkeuring, zorgen ervoor dat het KWPN 2023 in de rode cijfers beëindigde. In de begroting zet het stamboek in op evenementen die zichzelf bedruipen, wat aanpassingen onvermijdelijk maakt. Zeker als het gaat om de uitbundige Stallion Show, waar vorige week veel stoeltjes leeg bleven. Moet dit feestje dan maar wat kleiner, of is samengaan met de sport (The Dutch Masters?) het beste idee?

‘Het kan in ieder geval zo niet doorgaan’

“Het kan in ieder geval zo niet doorgaan. Maak het interessanter, dan kopen er meer mensen een kaartje. Misschien moeten ze de hengstenkeuring wel niet meer live uitzenden. Er kijken nu zoveel mensen via livestream. Het lijkt mij dat ze beter wat aan de programma-indeling kunnen doen. De hengstenkeuring kan teruggebracht worden naar drie dagen in plaats van vier, want de tribunes waren op woensdag leeg. Op woensdag zijn er altijd lange pauzes en maar een paar groepen hengsten en donderdag ook weer. Als je dan als bezoeker maar één dag naar Den Bosch gaat, zie je maar de helft. We zouden, net zoals vroeger toen we maar één springdag en één dressuurdag hadden, de springhengsten op donderdag kunnen keuren, de dressuurhengsten op vrijdag en zaterdag de Gelderse hengsten en tuigpaarden en zo. We kunnen dan op één dag alles zien tot en met de competitie van de jonge hengsten aan toe.”

Rubrieken schrappen

“Als ze daardoor in tijdnood komen, zouden ze eventueel rubrieken kunnen schrappen. Ik zou namelijk alleen de drie competitierondes organiseren en die 1,40 m. springrubriek schrappen want die heeft geen toegevoegde waarde. Er zijn genoeg internationale wedstrijden waar de paarden hun kwaliteiten kunnen laten zien.”

Samenvoegen

“Als de mogelijkheid bestaat om de hengstenkeuring samen te voegen met The Dutch Masters of Jumping Amsterdam zou ik dat doen. De tribunes en de zandbodem zijn er dan toch al. Een week na de hengstenkeuring van de Friese paarden zou een andere oplossing kunnen zijn, maar dan moeten we wel naar Leeuwarden. Ik denk dat je dan wel een stuk goedkoper uit bent dan in Den Bosch, waar boxen, tribunes en zandbodems gebouwd moeten worden in een hal. Het KWPN kan de kosten in Friesland delen met een ander stamboek.”

Tijden veranderen

“Je hoeft na al die jaren niet per se te zeggen dat we in Den Bosch moeten blijven. Tijden veranderen, je zult mee moeten veranderen wil je overeind blijven als stamboek. In Duitsland hebben we al kunnen zien dat het Holstein ook goed is bevallen dat ze zijn verhuisd. We zullen voor de buitenlanders toch één keer in het jaar een podium moeten hebben in een grote hal omdat zij toch veel paarden afnemen.”

