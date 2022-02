Slechts één premiehengst op de eerste springdag

Slechts een van de 28 aangewezen springhengsten mag nog een nachtje langer in Ermelo blijven. Cat.nr 26 (v. Cape Coral RBF) van Stal Hendrix werd als enige hengst op de eerste springdag geprimeerd.

Cat.nr 26 Oska JDV is één van de drie aangewezen zonen van de AES-hengst Cape Coral RBF van Stal Hendrix (die keer op keer weer de aandacht trekt in de KWPN-fokkerij, maar nog altijd wacht op een KWPN-erkenning of -goedkeuring). De grootmoeder van deze cat.nr 26, Zoelina, leverde al vijf paarden die 1,40m. of hoger springen, waarvan Dino (v. Vingino) van Brian Cournane de bekendste is.

Een aantal hengsten (zoals bijvoorbeeld cat.nr 110 v. Hermantico, cat.nr 155 v. Manchester van ’t Paradijs, cat.nr 180 v. Untouched of cat.nr 171 v. Quabri d’Isle) stond bij menigeen ook hoog op het lijstje. Maar zij gaan niet met een premie naar huis.

Cor Loeffen noemt de jaargang tot nu toe ‘gemiddeld’. “We hebben weinig echte uitschieters gezien qua springen.”

Premiehengst dag 1

Cat.nr 26 Oska JDV (Cape Coral RBF x Cardento x Coriano)

Fokker J. Dresen, Valkenburg

Eigenaar: HX Breeding, Kessel

