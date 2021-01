Springhengsten K- en L-jaargang digitaal in actie

Als vervanger van de hengstencompetitie worden de springhengsten geboren in 2015 en 2016 bij de online KWPN Hengstenkeuring gepresenteerd in een aanlegtest op 6 februari. Onder de eigen ruiters springen de hengsten in deze aanlegtest tweemaal een parcours. Uit de K-jaargang komen zeven hengsten naar Ermelo, uit de L-jaargang zijn dat er 15.