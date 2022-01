Stamboekhengsten laten zich online zien

In het middagprogramma van de eerste bezichtiging van de KWPN-tuigpaarden was er een ook podium voor de goedgekeurde hengsten. Eerst de oudere hengsten, die er puik voorstonden. En in een apart showblokje aan het einde de hengsten die afgelopen najaar zijn goedgekeurd. Was er publiek geweest dan zou het dak er af zijn gegaan!

De oudere hengsten beten het spits af. Aan de hand kwamen in de eerste groep in de baan Innovatief, Kane BFT en Jesse James. Elke hengst maakte er afzonderlijk een prachtige show van. Dat de hengstenhouders en trainers hun hengst er nu al zo voortreffelijk voor hebben staan verdient heel veel waardering. In tuig verscheen in deze eerst groep Macho. Robbie van Dijk showde deze hengst. En dat mag echt showen worden genoemd.

Matteo, Maximiano en Idol

In het tweede blokje kwamen Bocellies Matteo met André Veltkamp, Lanto HBC met Harry van Middelaar en Maximiano I & S met Lubbert van Oene aangespannen in de baan. En ook die hengsten presteerden stuk voor stuk op hoog niveau. Ja, en dan was er Idol die inmiddels helemaal wit is. Wat showde hij zich ook geweldig aan de hand! Dylano aan de lange lijn, Magnifiek aan de hand, Heliotroop aangespannen met voerman Henk Hammers en Leffe Blond aan de hand, wat zou ook zo’n rubriek met zulke beste hengsten een oorverdovend applaus hebben opgeleverd.

Nieuwe hengsten: vrij en blij

De eind vorig jaar ingeschreven hengsten hadden ook hun aparte showblokje op de KWPN-hengstenkeuring in Ermelo. Het was heel mooi om te zien dat zij aangespannen al heel spontaan en heel vrij en blij al hun charmes in de strijd gooien en ook zij maakten er een heel mooi showblok van maakten. De Bocellie-zoon Neon GSM van de combinatie Seinen/Lueks werd voorgereden door Albert Lueks en deze bruine showde zich met veel afdruk en ging goed van de vloer. Harry van Middelaar kwam Norking Apple presenteren. Deze Icellie-zoon is van Nico van Maaswaal en is ook bruin. Norking Apple liet ook nu weer zien over een klimmende manier van bewegen te beschikken. En ook de laatste van deze drie jongelingen is bruin. Het is de Urgent-zoon Norbert FS van Freek Saris die de hengst ook showde. Norbert FS is een sympathieke hengst die heel vrij, blij en natuurlijk showt.

Bron: KWPN / Horses.nl