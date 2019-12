Startlijst en instructievideo longeren Dressuurhengsten bekend

Voor het eerst worden de dressuurhengsten tussen de eerste en tweede bezichtiging gelongeerd op het KWPN-centrum in Ermelo. Op dinsdag 21 januari staat het longeren gepland voor de dressuurhengsten die zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging. Er is een instructievideo over het longeren gemaakt en de startlijsten zijn bekend.

Het longeren wordt door de eigenaren/trainers zelf verzorgd en het is geen op zichzelf staand selectiemoment, maar geeft de hengstenkeuringscommissie relevante extra informatie over de betreffende hengst. Tijdens de longeerdag zijn er twee longeercirkels waarin steeds twee hengsten tegelijkertijd gelongeerd worden. De startlijst bestaat uit en ochtend- en middagprogramma en momenteel zijn er 96 hengsten aangemeld.

Intructievideo

Om de inzenders te informeren over het longeren en om een goed beeld te krijgen over wat er van hen precies wordt verwacht tijdens deze observatie, heeft het KWPN een instructievideo gemaakt.

Bekijk hier de instructievideo en hier de startlijst.

Bron: Horses.nl/KWPN

