Startlijst online longeermoment tweede bezichtingshengsten gepubliceerd

De startlijst van het longeren van de KWPN tweede bezichtigingshengsten is gepubliceerd. De dressuurhengsten verschijnen op dinsdag 12 januari voor de hengstenkeuringscommissie. Hoewel er geen publiek is toegestaan, is het wel te volgen via de livestream.

Het longeren is geen opzichzelfstaand selectiemoment, maar geeft de hengstenkeuringscommissie relevante extra informatie over de hengsten. Op de KWPN Hengstenkeuring komen de hengsten nogmaals in actie in de tweede bezichtiging.

90 hengsten

Op de longeerdag zijn er twee longeercirkels, waarin steeds twee hengsten tegelijkertijd gelongeerd worden. De dag is opgedeeld in een ochtend- en middagprogramma, waarin 90 hengsten aan start komen vanaf 08.00 uur ’s ochtends.

Startlijst.

Bron: KWPN