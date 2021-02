Studioprogramma KWPN hengstenkeuring bekend

Vanaf morgen staat het KWPN-centrum geheel in het teken van de KWPN Hengstenkeuring. Geen publieksevenement in Den Bosch dit jaar, maar toch biedt het KWPN een online programma dat voor iedereen gratis te volgen is op KWPN.nl. Bekijk hier het complete programma.

Iedere dag zijn er naast de tweede bezichtiging en de vooraf opgenomen items, interessante studiogesprekken. Het is zelfs mogelijk om op afstand, deel te nemen aan deze gesprekken door vooraf vragen in te sturen.

Dinsdag

Op dinsdag wordt de KWPN Hengstenkeuring afgetrapt door Piet Peters en Andries van Daalen in het studioprogramma ‘Start van de dag’. Daarna uitleg over de nieuwe Fokkerspagina in de KWPN Database door Ralph van Venrooij, Ans Kok en Marjo Dinissen. Dan volgt ‘Vraag maar raak’. ‘De PK’s maar dan anders’ brengt Stefan van Kooten van Anemone Horse Trucks, Reggy Heijens van Verkeersschool Blom en Gijsbert Kalfsbeek van Kalfsbeek aan tafel. Bij de tweede ‘Vraag maar raak’ komen ditmaal Jeroen Smak en Ralph van Venrooij namens de Fokkerijraad Springen aan tafel. Om circa 16.15 uur staat er een interessant onderdeel op het programma: ‘Corona en de paardensector’, waarbij Piet Peters en Marieke Toonders vanuit verschillende invalshoeken een blik op de paardensector geven in de huidige coronatijd. Ieder dag wordt afgesloten met een ‘Terugblik op de dag’, waarbij op dinsdag Henk Dirksen en Cor Loeffen meer vertellen over de tweede bezichtiging van de springhengsten.

Woensdag

Dag twee wordt gestart in de studio door Ralph van Venrooij. Vervolgens wordt meer uitleg gegeven over de gloednieuwe HengstenAdvies-tool door Luuk Smetsers, Rob Bergsma en Roel Meeuwes. Net na de middag wordt er aandacht geschonken aan het goede doel, waarvoor de KWPN Select Sale twee items gaat veilen, door Astrid van Doorn. Ook wordt de collectie van de KSS-springhengsten uitgebreid besproken door Wim Versteeg en Frederik de Backer. Daarna verteld Rob Krabbenborg van Pavo over hoe je een veulen gezond opfokt. Bij de huldiging van Dana Blue als Jumping Horse of the Year powered by Horses2Fly schuift haar fokker Jan Bocken aan. De dag wordt wederom afgesloten door Henk Dirksen en Cor Loeffen met hun blik op het resultaat van de tweede bezichtiging van de springhengsten.

Donderdag

De eerste dag voor de dressuurhengsten en de Gelderse hengsten. De introductie op deze dag wordt gedaan door Piet Peters en Andries van Daalen. Die vervolgens, samen met Berlinde Middelbrink antwoord gaan geven op jullie vragen in het programma ‘Vraag maar raak’. Rond 10.50 uur schuiven Caroline Brandes, Janneke Gnodde en Kim Jacobi aan voor het studioprogramma Eigenaar zoekt Ruiter. Zij vertellen alle ins en outs over het koppelen van paarden en pony’s aan passende ruiters. Het studioprogramma vervolgt met ‘De functie van de Ledenraad’ door Andries van Daalen, Monica van Ruitenbeek en Leon Diepman. In het daaropvolgende studioprogramma is het woord aan Wim Versteeg en Jan Vonk in ‘Vraag maar raak over de toekomst van het Gelders paard’. De jeugd heeft de toekomst dus ook JongKWPN mag niet worden overgeslagen. zij hebben hun eigen studioprogramma met Jasper van der Waaij en Muriël Koelen. De terugblik op de dag is op donderdag in handen van Floor Dröge en Bert Rutten.

Vrijdag

De tweede dressuurdag wordt in de studio afgetrapt door Ralph van Venrooij. Waarbij hij ook deelneemt aan het daaropvolgende studioprogramma: ‘Vraag maar raak’ met Anniek de Wit over de Fokkerijraad Dressuur. Vervolgens wordt er opnieuw aandacht gegeven aan de nieuwe functies in de KWPN Database: de fokkerspagina en de HengstenAdvies-tool. Op deze dag vindt de KWPN Select Sale plaats voor de dressuurpaarden. Rond 14.30 uur staat er een item rond Jazz op de planning met Tineke Bartels, Anne Broere, Nico Witte en Inez Uyttenhove. Voor de huldiging van Glamourdale als Dressage Horse of the Year powered by Pavo schuift Jasmijn van der Velden aan als kleindochter van de fokker van Glamourdale. De dag wordt afgesloten door Floor Dröge en Bert Rutten.

Zaterdag

Deze dag staat voornamelijk in het teken van de ontwikkeling van de vijf- en zesjarige KWPN-goedgekeurde dressuur- en springhengsten. De dag wordt begonnen in de studio met Paul Hendrix en Sjaak van der Lei. Na de actie van de vijfjarige springhengsten vervolgt het studioprogramma met een veterinair onderwerp: ‘Keelverlamming feiten en fabels’, waarbij Prof.dr. Marianna Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht aanschuift. Wanneer ook de zesjarige springhengsten hun progressie hebben laten zien sluiten de juryleden van deze aanlegtest, Pieter Kersten en Hester Klompmaker, de ochtend af. Na de dressuurclinic van Alex van Silfhout en Febe van Zwambacht geeft de bondscoach antwoord op de vragen van mensen thuis. Voordat het programma vervolgt met de aanlegtesten voor de dressuurhengsten wordt er een studioprogramma gewijd aan paardenwelzijn met Piet Peters, Matthijs Maat en Hetty Schreurs. Het vervolg van het dressuurprogramma wordt afgetrapt door Marian Dorresteijn en Hans Peter Minderhoud. Ook aan het 25-jarige bestaan van de Pavo Cup wordt aandacht besteed samen met Johan Hamminga wordt er een cadeau uitgereikt aan Pavo en passeren de Pavo Cup-winnaars van de afgelopen 25 jaar de revue. Het allerlaatste item is de terugblik op de dag, de invulling hiervan is in handen van Toine Hoef en Joyce van Rooijen-Heutink.

