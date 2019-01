Terugblik: 10 jaar kampioenen KWPN Hengstenkeuring springen

Deze week staat de KWPN Hengstenkeuring weer op het programma. Op woensdag en donderdag wordt er in de Brabanthallen afgetrapt met de fokrichting springen. Horses.nl zet voor u op een rijtje de afgelopen tien kampioenen en hoe de carrière van deze paarden.

De terugblik begint bij 2009 en loopt door tot en met 2018:

2009

De Indoctro-zoon Boss, werd geboren bij de Willem Abbring uit Onnen. Zijn moeder Nisolde twee 1,40 meter paarden en twee 1,45 meter paarden, waaronder ook deze Boss VDL. Daarnaast werd zijn halfbroer Dakar VDL ook goedgekeurd voor de KWPN dekdienst. Naast het KWPN is de hengst ook goedgekeurd bij het SWB. Boss VDL heeft zelf 193 nakomelingen op Horsetelex geregistreerd, maar nog geen goedgekeurde zonen.





 2010







2010

Misschien wel één van de succesvolste kampioenen van de afgelopen tien jaar: Cosun. Deze Up to Date-zoon werd gefokt door Arjan Roosjen uit Gasselte. Zijn moeder Umosa behaalde zeer hoge punten in de merrie test en haar eerste dochter Bumosa werd kampioen van Drenthe en liep mee in de kopgroep op de NMK. Cosun werd gekroond tot kampioen van de hengstenkeuring, maar werd in het verrichtingsonderzoek naar huis gestuurd vanwege cornage. De hengst voldoet wel aan de röntgenologische eisen van het KWPN.

In de KWPN Hengstencompetitie liep Cosun mee op kop. Hij liep internationale wedstrijden onder Nathalie van der Meij, Sonja Vlaar, Piet Raijmakers Jr., Rene Tebbel, Maria Madenova, Chad Fellows en Vladimir Tuganov. Inmiddels heeft de twaalfjarige hengst het 1,60 meter niveau bereikt. De hengst heeft 27 nakomelingen op Horsetelex, waaronder de aangewezen Iachimo en de goedgekeurde Joint Venture.

2011

De kampioen van 2011, Durrant werd gefokt door Pieter Keunen. De Warrant-zoon werd tevens in 2011 gekroond tot verrichtingskampioen. Daarna bleef het op sportgebied stil rond de hengst, die zelf op Z-niveau liep. In 2013 verhuisde de hengst naar Zweden om vervolgens in 2014 door te reizen naar Amerika.

Op Horsetelex heeft de hengst 45 nakomelingen, waaronder de bij Zangersheide goedgekeurde Istabraq TCS.

2012

De Applaus-zoon Elion V werd in 2012 tot kampioen aangewezen. De hengst werd echter nooit goedgekeurd bij het KWPN, maar wel bij Zangersheide. De hengst die werd gefokt door J. Verburgt uit Randwijk werd door Egbert Schep in 2015 verkocht als sportpaard naar Amerika.





2013

In 2013 werd het kampioenslint omgehangen bij Freeman VDL. Deze hengst is naast Niveau de enige goedgekeurde zoon van 1,60 meter paard VDL Emmerton, die onder Jur Vrieling erg succesvol was. Ook Freeman zelf wordt nu gereden door Jur Vrieling en boekt mooie resultaten. Vorig jaar won het duo zowel internationaal op CSI Drachten als op CSI Ommen.

Inmiddels is de hengst ook goedgekeurd bij het Oldenburger verband en heeft inmiddels 165 op Horsetelex geregistreerde nakomelingen.

2014

De Baloubet du Rouet-zoon Genius kent geen veelbelovende toekomst. De kampioen van 2014, die een kleinzoon is van het legendarische springpaard Jikke, overleed begin 2016 aan nierfalen. Uit zijn enige jaargang (2015) zijn er 41 nakomelingen geregistreerd op Horsetelex.

2015

De door de heer en mevrouw Dolfijn gefokte Hamilton (v. Numero Uno) bleek in 2015 de beste van zijn jaargang op de Hengstenkeuring. In het voorjaarsonderzoek werd de hengst in geschreven met 80,5 punten. De hengst verhuisde in 2015 naar de stal van Emile Brouwer en in 2016 werd bekend dat de hengst tijdelijk zou worden uitgebracht door Jack Ansems. In 2018 was de hengst van de Platium Stables de grote afwezige in de hengstencompetitie.

2016

De Toulon-zoon In Between wekte bij de hengstenkeuringscommissie in 2016 de hoogste verwachtingen. Ook was deze door De Radstake-gefokte hengst de publiekslieveling. De hengst werd echter nooit aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek. Wel werd de hengst goedgekeurd bij het AES. In 2018 werd de kampioen bij de terugkomdag van Zangersheide voorlopig afgekeurd.

2017

De derde VDL-hengst in dit lijstje is Jardonnay VDL (v. Kannan), deze hengst werd in 2017 de kampioen. Het fokproduct van de familie van Gestel is een nakomeling van de NMK-merrie Duzella. In het voorjaarsonderzoek van 2017 werd de hengst goedgekeurd met 84 punten.

In de hengstencompetitie van dit jaar kwam de hengst niet aan de start.

2018

In 2018 was de Cornet Obolensky-zoon Kannan Jr. de grote favoriet. Het fokproduct van familie Kramer en Sjaak van der Lei is nog niet aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek van het KWPN, maar heeft inmiddels wel het dekbrevet van Zangersheide op zak.

Bron: Horses.nl