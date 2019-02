Terugblik: Tien jaar winnaars KWPN Hengstencompetitie dressuur

Vrijdagavond staat de finale van de KWPN Hengstencompetitie dressuur in 's-Hertogenbosch op het programma. Horses.nl zette voor u de winnaars van de afgelopen tien jaar op rij. Bekijk de voormalig winnaars hieronder:

Het overzicht loopt van 2009 tot en met 2018.

2009

De klasse L dressuur was van hoog niveau: Zizi Top (Tango x Ferro) kreeg onder Hans Peter Minderhoud louter negens en een 9,5 voor de draf, waarmee Ziësto naar de tweede plaats werd verwezen. Zizi Top bleef als jong paard goed presteren en werd onder andere vijfde op het WK Jonge Dressuurpaarden. Laura Quint nam de hengst in 2014 over en reed hem bij de young riders, alvorens hij wegens een blessure uit de sport werd gehaald. Vorig jaar overleed de geruinde Zizi Top aan een inwendige bloeding.

M dressuur

Jazz-zonen Wynton en Westpoint gingen de strijd met elkaar aan in het M dressuur. Wynton (Jazz x Matador) won onder tijdelijke ruiter Edward Gal met één punt meer. Onder Madeleine Witte-Vrees nam hij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden, werd Nederlands Indoorkampioen Lichte Tour en schopte het tot en met de internationale Grand Prix. De keurhengst vertrok eind vorig jaar als dekhengst naar Canada.

Z/ZZ-L dressuur

Vivaldi (Krack C x Jazz) was de grote ster van de avond en versloeg stalgenoot Johnson in de klasse Z/ZZ-L. De hengst liep onder Hans Peter Minderhoud zelf in de internationale Lichte Tour, maar schopte het zelf niet tot de Grand Prix. De nafok wél. Vivaldi behoeft als één van de meest succesvolst fokkende hengsten van het KWPN, weinig introductie. Met een heel groot aantal goedgekeurde zonen, Grand Prix-paarden en kampioensdochters doet Vivaldi goede zaken.

Hans Peter Minderhoud & Zizi Top



2010

Met een 9,5 voor zijn galoppade won I.P.S. Andretti (Special D x Sandro Hit) met veel overmacht het L dressuur en verwees Apache naar plaats twee. Ruim drie jaar later vertrok de zware hengst naar Anky van Grunsven en maakte in 2015 zijn Lichte Tour-debuut onder diens stalamazone Jorinde Verwimp. In 2016 vertrok de geruinde Andretti naar de Verenigde Staten.

M dressuur

Theo Hanzon had dit jaar niet alleen de L-winnaar, maar ook M-winnaar Zhivago (Krack C x Jazz) onder het zadel. In 2011 maakte de hengst zijn debuut op Subtop-niveau en werd twee jaar later derde op de Nederlandse kampioenschappen Lichte Tour. In 2016 nam Dinja van Liere de teugels over en reed Zhivago in de Lichte Tour. De reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2007 de grote verwachtingen niet helemaal waarmaken en werd vorig jaar verkocht naar Canada.

Z/ZZ-L dressuur

Wynton mocht zich dit wederom als winnaar opstellen, nu liep de hengst onder Madeleine Witte-Vrees naar ze zege in de klasse Z/ZZ-L dressuur.

Theo Hanzon & I.P.S. Andretti



2011

De elastisch bewegende I.P.S. Bon Bravour (Painted Black x Chronos) won het L dressuur onder Tom Franckx. De hengst nam deel aan de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden en liep enkele Lichte Tour-proeven onder Franckx. In 2014 nam Anky van Grunsven de teugels over en hoewel er een veelbelovend filmpje werd gedeeld, is de hengst nog niet weer in de ring verschenen.

M dressuur

Voor het tweede jaar op rij moest Apache genoegen nemen met plaats twee: nu achter Amazing Star (Flemmingh x Ferro) gereden door Theo Hanzon. De Pavo Cup-winnaar van 2010 maakte in 2012 zijn debuut in de ZZ-Licht dressuur en werd niet lang daarna verkocht naar Japan. Sindsdien is het relatief stil rondom de bruine hengst, die in Five Star (mv. Jazz) een goedgekeurde KWPN-zoon heeft.

Z/ZZ-L dressuur

Theo Hanzon stuurde Zhivago dit jaar naar het kampioenschap in de klasse Z/ZZ-L.

Tom Franckx en I.P.S. Bon Bravour



2012

Chippendale (Lord Leatherdale x Negro) won onder Severo Jurado Lopez de klasse L. De imponerende hengst groeide onder Anne van Olst door tot internationaal Lichte Tour-niveau en was Grand Prix-klaar toen Maryam Al-Khalifa in 2015 beslag liet leggen op de hengst. Er volgde een juridisch getouwtrek, maar in 2017 keerde de hengst terug bij Van Olst. De hengst heeft meerdere goedgekeurde zonen, waaronder de interessante WK-finalist Giovanni (mv. Scandic).

M dressuur

I.P.S. Bon Bravour mocht zich onder Tom Franckx voor het tweede jaar op rij als winnaar opstellen.

Z/ZZ-L dressuur

Na twee jaar nét niet was het dit jaar wel raak voor Emmelie Scholtens en Apache (UB40 x Krack C). De pas keur verklaarde hengst werd op zevenjarige leeftijd Nederlands kampioen in de Lichte Tour en groeide daarna onder Scholtens door naar Grand Prix-niveau. Vorig jaar nam het duo deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon en behaalde menig internationaal succes. Ook in de fokkerij doet Apache goede zaken: zo werd zoon Indian Rock (mv. Vivaldi) in 2016 kampioen van de HK.

Chippendale, hier onder Carl Hester



2013

Het duel tussen Vivaldi-zonen Desperado (mv. Havidoff) en Dream Boy werd het L dressuur beslist in het voordeel van Desperado en Emmelie Scholtens. De KWPN Verrichtingskampioen, Pavo Cup-winnaar en VHO Trofee-winnaar groeide onder Scholtens door naar de Grand Prix en presteert inmiddels in de internationale sport. De nafok van Desperado is eveneens succesvol in sport en fokkerij.

M dressuur

Emmelie Scholtens had in Charmeur (Florencio x Jazz) een tweede winnaar, nu in de klasse M. De tweevoudig Pavo Cup-winnaar maakte in 2014 zijn debuut onder Madeleine Witte-Vrees in het ZZ-Zwaar en maakte na een periode in de Lichte Tour zijn Grand Prix-debuut. Het duo start internationaal en Charmeur heeft meerdere goedgekeurde zonen en Lichte Tour-paarden voortgebracht.

Z/ZZ-L dressuur

De kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2009 Bordeaux (United x Gribaldi) werd met succes in Duitsland opgeleid door Eva Möller. Het duo won dit jaar de klasse Z/ZZ en na werd verder opgeleid en uitgebracht tot en met de Grand Prix. De hengst liep ook nog enige tijd onder Isabel Freese voor hij naar het buitenland werd verkocht. Bordeaux heeft meerdere goedgekeurde zonen, waaronder Lichte Tour-paard Ferdeaux.

Emmelie Scholtens en Desperado



2014

Marieke van der Putten stuurde El Capone (UB40 x OO Seven) naar de competitiewinst in het L. Het duo won een jaar later nogmaals en nam deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2016 maakte de zwarte hengst zijn Lichte Tour-debuut onder Van der Putten, maar werd niet veel later verkocht aan Andreas Helgstrand. In 2017 volgde het nieuws dat El Capone was teruggekeerd naar Nederland, maar is nog niet weer in de ring verschenen.

M dressuur

Desperado won dit jaar onder Emmelie Scholtens de klasse M.

Z/ZZ-L dressuur

Cupido (Daddy Cool x Jazz) won onder José van Haaren het Z/ZZ-L. De zwarte hengst wisselde niet veel later van ruiter: Diederik van Silfhout nam de teugels over, en niet zonder succes. De combinatie werd in 2015 Nederlands kampioen in het ZZ-Zwaar en eenmaal Lichte Tour-geklasseerd nam Carlijn Huberts plaats in het zadel. Huberts start hem – met succes – op dit niveau.

Marieke van der Putten en El Capone



2015

De kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2013, Franklin (Ampère x Ferro), won onder Severo Jurado Lopez het L dressuur. Het duo bleef daarna succesvol in de jonge paarden-rubrieken, maar in de sport is het verder stil rondom Franklin. In Denemarken is de donkerbruine hengst één van de meest gebruikte dekhengsten.

M dressuur

Wederom winst voor Marieke van der Putten en El Capone.

Z/ZZ-L dressuur

En ook in het Z/ZZ-L een ‘oude bekende’: Emmelie Scholtens en Desperado.

Severo Jurado Lopez en Franklin



2016

Totilas-zonen Toto Jr. (mv. Desperados) en Governor gingen de strijd aan, maar Toto Jr. was onder Marieke van der Putten de overtuigende winnaar. De imponerende zwarte hengst en KWPN Verrichtingstopper won onder andere de Pavo Cup. Na het vertrek van Van der Putten bij Glock nam Edward Gal de teugels over. In de fokkerij lijkt de hengst in de voetsporen van zijn vader te treden.

M dressuur

Kirsten Brouwer reed Ferdeaux (Bordeaux x Ferro) naar de titel in de klasse M. Brouwer leidde de hengst verder op en bemachtigde in 2017 een ticket voor Jumping Amsterdam, waar de hengst later verstek moest laten gaan. In 2018 nam Hans Peter Minderhoud de teugels van Ferdeaux over en won niet veel later hun eerste gezamenlijke optreden in de Prix St. Georgs met ruim 74%.

Z/ZZ-L dressuur

Electron (Ampère x Fidermark) liep onder Annemarie Brouwer naar de zege in deze klasse. De hengst debuteerde eind vorig jaar onder Fieke Houwen-van Ool met een net voldoende score in het ZZ-Zwaar.

Marieke van der Putten en Toto Jr.



2017

Totilas-zoon Trafalgar (mv. Lord Loxley I) gaf in het L dressuur onder het zadel van Marieke van der Putten het nakijken aan halfbroer Total U.S. De zwarte hengst uit de moederlijn van Poetin werd dit jaar door Riccardo Sanavio in de hengstencompetitie klasse Z/ZZ-L uitgebracht, maar werd afgemeld voor de finale op de KWPN Hengstenkeuring.

M dressuur

Toto Jr. greep onder Marieke van der Putten de zege in de M dressuur.

Z/ZZ-L dressuur

De veelbesproken Four Legends KS (Wynton x Ferro) liep onder Stephanie Kooijman naar de overwinning in het Z/ZZ-L. De hengst die in 2016 voor 605.000 euro van eigenaar wisselde op de EDS Veiling, wisselde daarna enkele keren van ruiter. Hedendaags wordt de hengst door Dominique Filion uitgebracht in de Lichte Tour.

Marieke van der Putten en Trafalgar



2018

Imposantos (Wynton x Krack C) werd in 2017 aangewezen via de Pavo Cup en eind dat jaar goedgekeurd. 2018 begon voor ruiter Bart Veeze en Imposantos gelijk succesvol met winst in de klasse L en Pavo Cup-winst. Nog voor het winnen van de Pavo Cup nam het duo deel aan de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden.

M dressuur

Total U.S. (Totilas x Sir Donnerhall) moest een jaar eerder onder Dinja van Liere nog genoegen nemen met de tweede plaats, maar kon in het M als winnaar naar voren treden. Niet veel later werd de hengst aangekocht door Glock en maakte in de Pavo Cup 2018 zijn debuut onder Edward Gal, wat werd beloond met de Pavo Cup-zege.

Z/ZZ-L dressuur

Gunner KS (Belissimo M x Vincent) moest onder Dana van Lierop leeftijdsgenoot Giovanni voor laten gaan in de finale, maar won wel de competitie. In 2018 kwam de hengst nog kort in training bij Madeleine Witte-Vrees, maar werd in december 2018 doorverkocht aan Andreas Helgstrand. Nog geen tien dagen later werd de vos verkocht aan de Duitse Grand Prix-amazone Bernadette Brune.

Bart Veeze en Imposantos



Bron: Horses.nl