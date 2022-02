Van den Brink en Greve nieuwe eigenaren Carambole-premiehengst: ‘Heel compleet paard’

Teus van den Brink en Willem Greve zijn de nieuwe eigenaren van de kersverse premiehengst cat.nr 30 Over the Top (Carambole x Dantos HBC x Mermus R), die in de catalogus nog op naam staat van Erik Braat. Beide springmannen waren – onafhankelijk van elkaar – helemaal weg van de vos. "We zijn er heel blij mee, een heel compleet paard", zegt Teus van den Brink.

“Ik had ‘m al een keer op een video thuis zien springen en toen was hij me al opgevallen. Maar Erik Braat wilde op dat moment niet verkopen. Op de eerste bezichtiging sprong-ie weer zo goed en toen ben ik er weer achteraan gegaan. Toen kon ik ‘m wel kopen.”

Willem Greve

Willem Greve kreeg er lucht van dat Van den Brink de hengst had gekocht en belde hem op. “Willem die belde me op en zei: ‘ik ben helemaal gek van dat paard, ik wist helemaal niet dat-ie te koop was.’ De volgende vraag was of hij er zich er niet bij kon inkopen.” En zo geschiedde: nu is de voshengst van Van den Brink en Greve, die wel vaker samen paarden hebben gehad. “We hebben hem wel bij Braat laten staan omdat die ‘m heel netjes heeft voorbereid.”

Heel compleet paard

“Wij vinden het een heel compleet paard en de commissie blijkbaar ook, anders had-ie die premie niet gekregen. Verder gaat-ie terug op de stam van De Roover en dat is een stam waar ik wel een aantal paarden uit gehad heb en altijd goede ervaring mee heb opgedaan. Dat zijn paarden waar je van op aan kunt. Als je een stam kent, geeft dat toch weer wat meer zekerheid.”

Bron: Horses.nl