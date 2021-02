Tip van Horses.nl: KWPN keuring kijken met Duitse commentator

Voor wie de Duitse taal machtig is, heeft Horses.nl een tip: op ClipMyHorse.tv is de KWPN keuring ook met een Duitse commentator te volgen. Deze Christoph Rowold, dierenarts, springruiter en fokker, voorziet de hengsten en hun afstammingen van interessant commentaar.

Christoph Rowold is dierenarts en werkte eerder onder andere ook in leidende functies bij Schockemöhle, Böckmann en Sprehe. Ook was hij korte tijd veilingchef bij het Oldenburger Verband. Commentator voor ClipMyHorse.tv is hij al langere tijd. Daarnaast is hij hobbymatig springruiter tot op S-niveau en fokker van springpaarden.

De KWPN keuring is ook te bekijken met het Nederlandse commentaar van Jan Heidema en het Engelse commentaar van Peter van der Waaij.

