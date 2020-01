Total US en Toto jr sluiten de hengstenkeuring af

Het KWPN maakte al eerder bekend dat Edward Gal en Hans Peter Minderhoud opnieuw een show geven op de KWPN Hengstenkeuring, maar met welke paarden was nog een geheim. Vorig jaar ging het dak er af in de Black Magic Show waarin Totilas-zonen Glock's Total US en Glock's Toto jr het publiek de mond open deed vallen. Dit jaar komen de twee zwarte hengsten weer.

De achtjarige Glock’s Total US haalde de afgelopen weken al een paar keer de headlines. Hij debuteerde in de Lichte Tour in Tolbert en verscheen vorige week op Jumping Amsterdam. Rond de negenjarige Toto jr (v. Totilas) is het al een tijdje stil. In De Paardenkrant onthulde Edward Gal dat Toto jr dit jaar gaat debuteren in de koningsklasse. De bezoekers in Den Bosch krijgen alvast een voorproefje. Hij wordt op de hengstenkeuring voorgesteld door Hans Peter Minderhoud.

Nieuwe stalamazone Ingrid Malan met Trafalgar

Een derde Totilas-zoon verschijnt ook in de afsluitende show van de hengstenkeuring, die zaterdag om 22.20 uur op het programma staat. Trafalgar van Edward Gal. Hij wordt zaterdag voorgesteld door Ingrid Malan, en daarmee is ook direct de nieuwe stalamazone van Glock bekend. Malan is de opvolger van Riccardo Sanavio.

