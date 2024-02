Tuigpaardhengst Atleet preferent verklaard

Het predicaat preferent is de hoogste onderscheiding die een dekhengst kan bereiken. Tot op heden was Cizandro de enige levende preferente tuigpaardhengst, maar op de tuigpaardenavond werd bekend dat de in Amerika verblijvende keurhengst Atleet ook preferent is verklaard.

Atleet werd in 2005 geboren als Amaretto in de stallen van rijpaardfokker Ronnie Aalders in Nieuw Roden. Aalders dekte Sintia ster preferent (v. Waterman) met Patijn omdat volgens de kenners die hij om advies had gevraagd, Waterman-bloed goed bij Patijn zou passen. En die kenners kregen gelijk. Atleet is een rassige, scherp en atletisch bewegende hengst die uitstekend presteert in de sport. De naam Atleet had niet toepasselijker kunnen zijn. En nog belangrijker voor een dekhengst: hij geeft zijn sportgenen ook door aan zijn nakomelingen.

Zeer invloedrijk

Atleet, lang in eigendom van gebroeders Van Manen, werd een zeer invloedrijke hengst. Hij heeft inmiddels drie goedgekeurde zonen: Eebert, Kapitaal en Martin Morero. Dan heeft hij ook nog drie goedgekeurde kleinzonen: Kordaat, Magnifiek en de Gelderse hengst Matiz. Op de Hengstenkeuring kreeg hij zoon Ruwaldo aangewezen.

Eer bewijzen

Zoon Gerran vertegenwoordigde zijn vader Atleet in Den Bosch. Marcel Ritsema reed de kampioensruin rond en nodigde fokker Ronnie Aalders uit om bij hem op de bok te komen voor de ereronde. Eigenaren William en Erin Duffy waren overgekomen vanuit Amerika om eer te bewijzen aan hun preferente Atleet.

