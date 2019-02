Tweede bezichtingshengst Sir Donnerhall x Tuschinski naar RS2

Quinto ter Ille (Sir Donnerhall x Tuschinski) kreeg applaus van publiek maar geen ticket voor de derde bezichtiging omdat de bloedopbouw bij de tweede en derde moeder (Elcaro x Pion) volgens de commissie moderner moest. In de KWPN Select Sale werd hij voor 36.000 euro afgeslagen en bleek voor dat bleek hij niet verkocht. Nu heeft de door Kees Op 't Hoog en Tamara en Marcel van Manen voorgestelde hengst toch een nieuwe eigenaar gekregen. Dat is RS2 Dressage Center.

“We zagen hem in de eerste en tweede bezichtiging en hij viel ons echt op”, vertelt Robin van Lierop over de door T. Roodhooft uit Westerlo gefokte Quinto ter Ille. “Hij is heel knap en liet zich in beweging ook echt heel goed zien. Het los bewegen was al goed maar in het laatste rondje aan de hand klom hij écht omhoog.”

Applaus

Zowel in de eerste als in de tweede bezichtiging beloonde het publiek de Sir Donnerhall-zoon met applaus. “Echt een paard waar mensen naar kijken”, zegt van Lierop die op dat moment niet van plan was om een nieuw paard aan te schaffen. “We keken eigenlijk per toeval naar het longeren van de veilingpaarden. Daarna kwam ik met Kees in gesprek en vertelde hem dat wij Quinto zo fijn aan de longe vonden.”

KWPN Select Sale

Vervolgens werd Quinto ter Ille in de KSS voor 36.000 euro afgeslagen. “Wij waren niet op zoek naar een jonge hengst en hebben er in de veiling ook niet op geboden. Uit interesse vroeg ik waar Quinto naar toe ging maar hij bleek niet verkocht. Het leek ons zonde om daar niks mee te doen”, aldus RS2-ruiter Van Lierop. RS2 Dressage kocht de hengst vervolgens aan en heeft hem sinds gisteren op stal heeft staan.

Geen hoofdzaak

Van Lierop is ook de gelukkige die de hengst onder het het zadel krijgt. “Ik heb hem al een keer onder het zadel gezien en dat zag er fantastisch uit. Echt genieten hoe hij loopt. We zijn er heel blij mee. Misschien dat we hem nog een keer gaan aanbieden maar dat is voor ons geen hoofdzaak.”

