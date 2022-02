Ukato postuum keur verklaard

Het KWPN heeft er vier nieuwe keurhengsten bij. Bustique, Carambole en Vingino leven alledrie nog. Ukato helaas niet meer. Maar dat maakt de fokkerijprestaties er van de zwarte Stakkato-zoon niet minder om. En gelukkig heeft Stal Brinkman nog diepvriessperma.

De door Paul Schockemöhle gefokte Ukato werd slechts dertien jaar. Dat was zowel voor de sport (Ukato was internationaal succesvol onder Willem Greve) als de fokkerij te vroeg. Ukato en Willem Greve wonnen in hun gezamenlijke sportcarrière onder meer de Grote Prijs van Dresden en Salzburg. Het duo reed zich dit jaar weer in de kijker met onder meer goede klasseringen in Braunschweig CSI4*, de medium tour finale ICNN Drachten CSI3* en in het Roosendaal CSI2*.

Daarvoor was Marco Brinkman, die Ukato opleidde, ook al succesvol met de bronzen medaille op de Wereldkampioenschappen in Lanaken als bekroning.

Fokkerij

In de fokkerij valt Ukato nu nog steeds op, ook al overleed hij al in 2014. Onder andere als vader van Wereldbekerwinnaar Alamo van Daniel Bluman en dat is niet het enige 1,60m.-paard.

In totaal bracht Ukato tot op heden 552 KWPN-nakomelingen. Procentueel een zeer groot aandeel daarvan is actief in de sport: maar liefst 52%.

Bovendien heeft hij reeds vijf prestatiemerries geleverd.

