Van de Lageweg over Landino VDL: ‘Met deze hengst heb je geen volbloed meer nodig’

Met drie uit drie behaalde springhengst Landino VDL (Stakkato Gold x Cilton) een opvallende honderdprocentscore in de eerste bezichtiging van het KWPN. Twee van de doorverwezen hengsten zijn in eigendom van VDL Stud, de derde staat op naam van De Radstake. Zijn type, manier van bewegen en springtechniek geeft deze atletische hengst blijkbaar door aan zijn nakomelingen. Waarom is deze aangewezen Landino VDL niet naar het KWPN-verrichtingsonderzoek geweest?

Van de Lageweg heeft alle vertrouwen in de zoon van Stakkato Gold. “Het is eigenlijk een uitzonderlijk goede hengst. Hij komt uit een zeer goede vader- en moederlijn en is atletisch, scherp en lichtvoetig. Hij was laatrijp, maar loopt nu mooi op niveau, in het ZZ. Inmiddels weten we dat hij zijn positieve eigenschappen ook doorgeeft aan zijn nakomelingen. Hij geeft veel bloed; met een hengst als deze hebben we geen volbloed meer nodig.”

Scot Tolman: Amerikaan op avontuur in Ermelo

Eén Amerikaan, drie disciplines en evenveel aangewezen hengsten. Het is de korte samenvatting van het avontuur van Scot Tolman op de eerste bezichtiging in Ermelo. De passievolle fokker is eigenlijk dressuurliefhebber, maar van een goede Gelder wordt hij ook enthousiast. En voor een springhengst met een toppedigree van Ilse Bosch was ook nog wel ruimte.

Willie Wijnen: ‘Ik ben heel blij dat ik er nog een paar meer heb’

Met drie aangewezen hengsten uit dezelfde stam – die van Explosion W – heeft Willie Wijnen alle reden om tevreden te zijn. Vanaf een berg in een skigebied, waar hij vakantie viert met kinderen en kleinkinderen, blikt de fokker terug op de KWPN eerste bezichtiging.

Out of the box-advies werpt vruchten af voor Friese fokker

Op de tweede springdag van de eerste bezichtiging van het KWPN vielen qua aantallen vooral de Chacco-Blue-zonen op. Maar qua verrichting waren het soms hengsten met een minder bekende vader, van een kleinere fokker, die op het netvlies bleven hangen. Zo was daar bijvoorbeeld Cupido Fan Skûlenboarch Z (Caesar Z x Grandorado TN).

