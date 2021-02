Van der Schans in quarantaine, Hamoen in springcommissie

De hengstenkeuringscommissie springen is niet compleet: Wout-Jan van der Schans zit in quarantaine en kan dus niet keuren. Hij wordt vervangen door Arie Hamoen.

Of Wout-Jan van der Schans zelf positief getest is op corona of hij in contact is geweest met een besmet persoon, werd niet bekend gemaakt. Vanmorgen werd pas bekend dat hij zich in quarantaine moest begeven.

De hengstenkeuringscommissie springen bestaat dus nu uit voorzitter Arie Hamoen, die samen met Henk van den Broek en Arie Hamoen keurt.

Bron: Horses.nl