VDL Stud heeft er nog een preferente hengst bij: Baltic

Als veulen kreeg Baltic VDL van fokker Engbert van Ittersum uit Giethoorn de naam Bears mee. Hij had ook prima Bears kunnen blijven heten, want nu – zestien jaar later – is hij één van de paradepaarden bij de VDL Stud. En vanaf dit jaar ook één van de preferente VDL-hengsten.

Toen de oudste nakomelingen van Baltic VDL op 1 januari 2019 negen werden, stond hij direct met stip bovenaan de E-ranking van HorseTelex Results. Op die ranking, voor hengsten met nafok tot en met 9 jaar, kwam hij direct binnen met 39 nakomelingen in de internationale sport. In datzelfde jaar kwamen de B-hengsten voor het eerst in aanmerking voor een graadverhoging bij het KWPN en ook hier was het direct raak voor Baltic, hij werd op de hengstenkeuring 2019 keur verklaard.

Twee jaar later, op 1 januari 2021, stond Baltic weer direct bovenaan op de volgende trede van het HorseTelex-rankingsysteem, de D-ranking. Later dat jaar leverde hij ook nog Europees kampioen Leone Jei.

Eerste jaren veel gedekt

Met 87,5 punten en een prachtig rapport werd Baltic ingeschreven bij het KWPN. Dat zorgde de eerste jaren – de jaren waaruit zijn nu in de internationale sport presterende kinderen komen – direct voor volle dekboeken. “De eerste paar jaren heeft hij goed gedekt”, vertelt Wiebe-Yde van de Lageweg. “Hij gaf direct goede veulens en had ook een mooi veulenrapport. Daarna is het met het dekken iets minder geworden, zoals dat gaat met hengsten.”

Past goed

Volgens Wiebe-Yde van de Lageweg sluit Baltic ook goed aan op de eerdere generatie VDL-hengsten. “Hij lijkt goed te passen op het bloed hier, zowel in onze eigen fokkerij als bij de merries van de fokkers. Het beste past hij bij merries met voldoende front.”

Niet alledaagse keuzes

Engbert van Ittersum, voormalig KWPN-hengstenkeuringscommissielid, zorgde ervoor dat Baltic op de wereld kwam en deed dat door niet-alledaagse keuzes te maken. Als KWPN-jurylid zorgde hij voor opzien toen hij Jus de Pomme inzette in zijn fokkerij. Hij koos die hengst – nog voor hij Olympisch kampioen werd – bij Ellandra (Wellington x Orthos x Joost x Rigoletto). Dat leverde in 1994 de (later tot en met 1,60m.-niveau uitgebrachte) Melandra op en in 1995 Nellandra, de moeder van Baltic VDL. Deze ster preferente prestatiemerrie leverde naast Baltic de KWPN-goedgekeurde Vegas VDL (v. Atlantic VDL) die tot en met 1,45m.-niveau in de sport verscheen, het 1,50m.-paard Zilver Pomme VDL (Silverstone) en Baltics volle broer G&C Don Vito, die eerst onder Ben Maher op het hoogste niveau liep en nu onder Emmily Moffit.

Net zoals Jus de Pomme was ook de vader van Baltic en G&C Don Vito geen alledaagse keuze. Via Wiepke van de Lageweg kon Van Ittersum aan sperma komen van de (te vroeg gestorven) Quaprice Bois Margot (Quidam de Revel x Lord) en dat leverde, zoals we nu weten, twee keer een voltreffer op.

Bron: Horses.nl