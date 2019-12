Veel Totilas-bloed op eerste dressuurdag: ‘Heel tevreden met deze 19’

De eerste bezichtiging in Ermelo is vandaag voortvarend van start gegaan met de dressuurhengsten. Op een dag waarop Totilas-bloed ruimschoots voorhanden was, konden 19 hengsten worden geselecteerd voor Den Bosch.

In totaal verschenen er 50 dressuurhengsten in de baan vandaag. “We hebben geselecteerd op correctheid, grootramige modellen en natuurlijk een fijne, bergopwaartse bewegingsvorm. Dat heeft geresulteerd in een totaal van 19 hengsten voor de tweede bezichtiging op deze eerste dag, en daarmee zijn we als hengstenkeuringscommissie heel tevreden”, licht commissievoorzitter Bert Rutten toe.

Total US, Totilas en Zonik

Van de vijf Total US-zonen mogen er vier een ronde verder, drie van de zes gepresenteerde Totilas-zonen en drie van elf Zonik-zonen.

Bron: KWPN